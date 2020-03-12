【口罩供應】Oxyair Mask宣布與歐洲原材料供應商簽定長期協議　可穩定月產750萬口罩

本港口罩生產商Oxyair Mask HK在Facebook專頁宣布， 今日(12日)已跟歐洲同口罩原材料供應商已經簽定長期合作協議 ，會穩定提供每月最少足夠生產750萬個口罩的原材料，而Oxyair Mask整個口罩嘅三層物料全部由歐洲生產，三層物料每一層都完全符合歐盟檢測安全標準。

▲ Oxyair Mask HK上載歐洲原材料供應商照片。

響依家全球口罩原材料供應極度緊張，尤其係中層最重要嘅熔噴布，今日買到唔代表聽日買到嘅情況下，我哋得到供應商咁樣嘅支持，完全唔再需要再擔心持續性供應同物料嘅品質 ，正正就可以實踐我哋以品質安全至上嘅宗旨， 真係開心到跳起！

而今次簽定長期合作協議，可讓Oxyair Mask HK以無後顧之憂做好產品品質，口罩用上全部歐洲出產物料，只要堅持原則用心製造，日後香港製造的口罩產品一定有機會可以同國際上其他知名產品爭一日之長短 ，重新振興香港製造。

▲ Oxyair Mask HK宣布與歐洲原材料供應商簽定長期協議，可穩定月產750萬口罩。

而在疫情嚴峻情況出發去歐洲商討協議及簽約，亦曾令身邊所有人擔心(包括對方廠商)，但創辦人稱要求產品完美，一定要比較所有物料，面對面商討亦能表達誠意，即時做出決定。特別在香港這個個艱難時候，更需要有效率去完成這事。

責任編輯 李志強

