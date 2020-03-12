【新冠肺炎】世衞宣布新冠肺炎全球大流行　譚德塞呼籲所有國家採取緊急行動

▲ 世衞宣布，新冠肺炎疫情全球大流行。

世界衞生組織（WHO）宣布，將新冠肺炎疫情列為全球公共大流行瘟疫（pandemic），世衞指出，疫情在3個月內迅速蔓延亞洲、歐洲、中東及部分美國地區，受影響人數超過12萬。

世衞總幹事譚德塞表示，過去兩周中國以外地區感染個案激增13倍，受影響地區及國家數目亦上升3倍，預計未來日子，感染個案、死亡人數及受波及國家會進一步上升。

我們對疫情快速傳播的水平，以及許多國家不作為的嚴重程度十分關切。

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呼籲做好應對行動

譚德塞表示，世衞非常關注疫情擴散及嚴重性，他指個別國家有效遏抑及控制疫情， 同時指斥部分領導人未有及早應對疫情，又或未採取進取手段遏止疫情擴展。

他呼籲，全球各國仍然可以改變疫情的發展方向，呼籲做好偵測、測試、治療、隔離、追蹤和動員民眾參與應對的緊急行動，控制這一已造成4000多人死亡的疫情傳播。

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責任編輯：林愛娜