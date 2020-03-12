【影帝確診】湯漢斯歷兩段婚姻妻子共伴低潮　奧斯卡影帝Tom Hanks曾獲奧巴馬授勳

▲ 奧斯卡影帝湯漢斯與太太確診患上新冠肺炎。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在美國有擴散跡象，今早（3月12日）荷里活影星、奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）在個人Facebook宣佈，身處澳洲的他與老婆經測試後，對新冠肺炎呈陽性反應。

湯漢斯透過社交平台，表示他與太太正身處澳洲，身體感到不適，有感冒及身體疼痛的癥狀。二人進行新冠肺炎的測試，結果呈陽性反應。

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▲ 今年湯漢斯夥同太太出席金球獎。

現年63歲的湯漢斯，出生於美國加州，80年代加入電影圈任演員，早年以拍喜劇為主。後來湯漢斯開始拍攝一些嚴肅劇情片。於92及93年連續兩年以《費城故事》及《阿甘正傳》兩奪奧斯卡影帝。

湯漢斯亦多度獲金球獎頒予最佳男主角殊榮，先後憑《飛越未來》（1988年）獲「音樂劇或喜劇組」最佳男主角，93年《費城故事》、94年《阿甘正傳》、2000年《劫後餘生》三度獲頒戲劇組影帝。

▲ 湯漢斯代表作之一《阿甘正傳》。

戲路甚廣湯漢斯，演藝成就備受肯定，2016年11月22日，當時美國總統奧巴馬在白宮為傑出人士頒發2016總統自由勳章，湯漢斯是其中一名得獎者，當時更被指如還原《阿甘正傳》男主角被總統授勳的場面。

▲ 湯漢斯曾獲奧巴馬在白宮頒授勳章。（取自IG）

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縱橫影圈逾30年的湯漢斯，今年1月亦獲金球獎頒發終身成就獎，他在台上哽咽答謝家人的支持。

湯漢斯曾歷兩段婚姻，88年跟同任演員的Rita Wilson結婚，兩段婚姻共育有4名孩子。

湯漢斯表示，年青時演戲常被導演責罵，事業上也經過高高低低，幸得第二任妻子Rita的相伴，因此他在台上表示：「一個人有這樣的家庭是非常幸福。」