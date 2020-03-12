【新冠肺炎】擔心紙鈔有病毒殘留　韓國大媽Oppa用微波爐消毒紙鈔被燒焦

▲ 擔心紙鈔有病毒殘留，韓國大媽Oppa用微波爐消毒紙鈔被燒焦。

新冠肺炎疫情持續，市民開始養成勤消毒習慣，以免沾上細菌或病毒。韓國一名大媽和Oppa，因擔心紙鈔有病毒殘留，竟用微波爐消毒紙鈔，結果兩人的紙鈔都被燒焦。

據韓媒報道，韓國慶北一名大媽聽聞紙鈔可用微波爐消毒，竟將36張面值5萬韓圜紙鈔（共180萬韓圜，約1.18萬港元）一次放進微波爐中，導致紙鈔冒煙、燒焦，該名大媽之後向銀行求助，因紙鈔毀損嚴重，僅換回95萬韓圜（約6245港元）。

另一名來自釜山的男子，也將39張面值1萬韓圜（共39萬韓圜，約2563港元）放進微波爐中加熱消毒，導致多張紙鈔的「防偽線」起火燃燒，男子向銀行求助後，所幸燒焦部分不算多，最終換回33萬韓圜，（約2169港元）。

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報道指，在韓國，當紙鈔遭到損壞時，「兌換金額」由紙鈔剩餘面積決定。若紙鈔剩餘面積超過四分之三，可兌換全部面值；五分之三以上、不到四分之三，則可以兌換一半的面額；如果剩餘面積不到五分之二，將不予退款。

韓國央行指，「微波爐的殺菌效果有待商榷，但很明顯會增加火災風險」，提醒所有從金融機構回籠的現金都會採取「特殊處理」，會在經過消毒的保險箱中「隔離」至少2周，呼籲民眾應避免自己進行消毒。個人防護方面。主要是數錢後好好洗手。

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據韓聯社報道， 韓國中央防疫對策本部12日通報​​，截至當天0時，韓國較前一天0時新增114例感染新型冠狀病毒確診病例，累計確診7869例。

責任編輯：羅嘉欣

