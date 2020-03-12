【全球大流行】「Pandemic」對本港防疫有何影響？　黃加慶：疫情未受控防疫措施不變

▲ 世衞將新冠肺炎疫情列為全球大流行，衞生防護中心總監黃加慶表示，本港採取的防疫措施不會有大改變。（資料圖片）

新冠肺炎蔓延至全球多國，世界衞生組織（WHO）宣布，將新冠肺炎疫情列為全球大流行（Pandemic）。衞生防護中心表示，對有關說法不意外，因全球目前已有逾100個國家和地區出現病例，香港採取的防疫措施不會有大改變，又指本港疫情仍未處於受控階段。

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「全球大流行」影響範圍可遍及全球

全球大流行（Pandemic）又譯「瘟疫」，意思是指所有的人都受到影響，亦即大規模的流行病。它影響的範圍可能是整個國家、一個或多個洲，甚至全世界。

世界衞生組織（WHO）對上一次宣布「全球大流行」，已是2009年H1N1豬流感疫情，世衞過去用一個6階段分類方法評估有否出現大流行、即「瘟疫」，分類過去主要針對流感，如疫情到達第6個階段，意味大流行已出現：

第一階段：未有新型流行性感冒病毒在人類中發現。

第二階段：出現新型流行性感冒病毒，主要只感染動物，但病毒變異可能威脅人類。

第三階段：人類受到新型流行性感冒病毒感染，但未出現或只有少量人傳人個案。

第四階段：病毒人傳人個案增加，有持續人傳人的趨勢。

第五階段：病毒出現大量人傳人的案例。

第六階段：爆發大流行，造成族群間的廣泛傳染。

不過，世衞在2月中曾表示分類方法已過時，現時「大流行」並無官方定義，只要世衞認為疫病在全球廣泛地區爆發，難以有效阻止擴散，就要考慮將該疫病稱為大流行。

「流行病」意指特定人群間傳染

至於一般認知的流行病 (Epidemic) ，則指在一群人之上受影響，也就是指在特定人群之中短時間內的流行傳染病，當流行病持續並擴大傳染範圍至整個國家及其他大洲，也就會變成流感大流行。

同一地區長年持續出現疾病即屬「風土病」

地方性流行病 (Endemic) 亦即是「風土病」 ，在流行病學中，風土病指毋須從外輸入病例，便能在某一地區或國家內長年持續穩定出現的疾病，病原體從來都未有被完全消滅，登革熱是其中一個例子。

衞生防護中心總監黃加慶今早（12日）在電台節目表示，對世衞定義疫情全球大流行並不意外，現在全球已有超過100個國家和地區有病例，早前已有專家形容是大流行，。

他說，香港採取的預防工作，不會因而有大影響或改變。不過他表示，本港間中只有一日沒有確診個案，昨日（11日）亦新增9宗病例，疫情未是受控階段。

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責任編輯：陳子謙