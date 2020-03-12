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【開心速遞】第813至816集劇情預告　若水被栢菲杯葛苦纏龔燁

娛樂 11:21 2020/03/12

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》周四至周五劇情，講到若水被柏菲杯葛，癡纏龔燁；尋寶圖員工實行彈性上班，若水等人大樂。另外，Mia跟天娥、秀琴展開爭鬥...

第813集（12/3）

若水為了陪龔燁，經常推掉與栢菲等人約會，令她們大感不忿。

栢菲因若水爽約未能嚐到美食，決定杯葛若水。

龔燁覺得若水栢菲不和後，十分癡纏，遂向Peter等人訴苦，聽到豪的話而靈機一觸，設法令若水與栢菲等人和好……

若水與栢菲飯聚，龔燁以為計劃成功，怎料竟惹出禍端……

　
第814集（13/3）

若水、馬豹上班交通受阻，往吃早餐，與正接受記者訪問的敢威撞正，幸得天娥為若水等開脫。

敢威問罪，天娥趁機推銷彈性上班工作計劃，敢威讓若水等嘗試在家工作。

若水等人工作之餘，利用上班時間做私務，樂不可支。

敢威對若水等的工作表現滿意，決定讓尋寶圖員工繼續在家工作。

力士、Jenny命Ivan監察眾人工作狀況，誓要阻止天娥向敢威邀功……

第815集（14/3）

凌凌忙於兼職，某人暗中為他打點生活所需。

女舍監岳史迪懷疑有女生偷偷走進凌凌的房間，遂作突擊檢查，結果……

史迪要凌凌供出女生身分，凌凌稱無證據下，不應冤枉他人。

城安、壯等鎖定目標人物，嘗試說服她自首。

城安等得知曾犯禁的書蟲，因接受潛規則而獲史迪原諒。

城安等為幫凌凌，決定自我犧牲……

第816集（15/3）

秀琴、天娥見Mia得寵，聯手對付她。

Mia向敢威提議吸引商場人流的構思，力士等支持，主動幫忙。

Rebecca認為有詐，Mia不以為然而中計。

Rebecca打算搜集二、三房黑材料，助Mia解困，怎料被鐵面陳責罵；

Mia向鐵面陳還擊，設法解決危機，得敢威稱讚，決定帶她到日本賞櫻。

天娥、秀琴要對付Mia，不料遭人拍下罪證，鐵面陳卻發現了Mia的秘密……

撰文 : TOPick柴犬出動

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