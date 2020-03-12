【法證先鋒IV】吳家樂為錢殺親妹爆發演技　常演奸角現實領養唐狗愛心爆棚

▲ 吳家樂十分關注動物權益。

《法證先鋒IV》正在熱播當中，昨晚（3月11日）一集講到法證要員調查迷幻磨菇死亡案，「家樂仔」吳家樂所飾演的商人盧孝達，為錢而毒殺親妹，家樂將一個喪心病狂演繹得淋漓盡致。

現實中已婚的吳家樂卻是愛心爆棚，領養唐狗多年，並且對毛孩權益十分關注，視狗狗為家庭的重要一份子。

▲ 吳家樂演出喪心病狂非常肉緊。（影片截圖）

入行26年的家樂仔，一直是公認的好戲之人，近年亦積極突破戲路挑戰自己，當中包括《城寨英雄》的剛柔並重的惡霸春美哥、《包青天再起風雲》人格分裂的採花賊，以及《法證先鋒IV》金錢至上的盧孝達。

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▲ 吳家樂在《城寨英雄》的娘娘腔造型深入民心。（網上圖片）

家樂支持領養代替購買

卸下演員的包袱，家樂仔其實是顧家好男人，他曾表示希望透過領養唐狗，培養3個孩子的愛心，加上太太周蕙蕙是SAA保護遺棄動物協會創會會員，一直致力幫助拯救流浪動物，所以家樂仔支持領養代替購買。

▲ 家樂仔和太太熱心寵物權益。（取自是SAA保護遺棄動物協會）

2017年，家樂仔和太太在家中的老唐狗離世後再度領養，當時SAA也發文表揚二人的善心：「B仔有家啦! 吳家樂先生及太太多年前於會內收養唐狗Dave及Cobi，Dave幾個月前因年老離逝。最近他們決定再到會內收養動物，今天B仔回新家啦! 希望有更多人繼續支持『領養不棄養』。」

貼文一出，引起不少網民讚好，並留言稱讚兩人是好榜樣，親力親為，給毛孩一個機會。

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▲ 吳家樂視狗狗為一份子。（取自吳家樂Facebook）

家樂仔接受媒體訪問時表示，自己沒有刻意養名種或唐狗，養狗是希望小朋友不會怕大狗，他認為孩子可以在和狗狗生活時，學會人與人之間的相處之道，需要時間互相認識、相處。

吳家樂在TVB也不乏演出機會，除《法證先鋒IV》外，早前《解決師》、《包青天再起風雲》都有亮眼演出。近日家樂更為家人斥資千萬，購入黃埔花園一個單位，絕對是顧家好丈夫。

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