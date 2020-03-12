【新冠肺炎】車廂狂咳被要求掩口　大媽一氣之下故意向乘客咳嗽：我沒病

▲ 澳洲大媽車廂狂咳被要求掩口，一氣之下故意向乘客咳嗽。

新冠肺炎疫情擴散至全球各地，澳洲確診人數突破百宗，當地出現「廁紙之亂」，許多市民紛紛搶購廁紙等日用品。近日一名婦人搭乘火車時，因為咳嗽被其他乘客要求掩口，竟然故意向對方咳，更大呼：「我沒有病！」

綜合外媒報道，事發在悉尼一列火車上，從網上流傳的影片可見，一名婦人因為咳嗽時沒有掩口，被對面的男乘客指責並要求她掩口，惟婦人反駁：

我沒有張開口咳嗽，我閉著口咳嗽。（I did not open my mouth. I coughed inside my mouth.)

男乘客隨即指責婦人「噁心」，婦人一氣之下，故意向對方咳嗽，該名男乘客顯然被婦人的行為嚇倒，不可置信地問「你是認真的嗎？」，而婦人則理直氣壯地回應「對，我沒有生病」，其後男乘客用手機拍下婦人的容貌，被婦人斥是在欺淩她。

影片在網路上瘋傳，許多網民紛紛斥責婦人的行為，「噁心的舉動，她應該被拘捕」、「可怕的女人，她居然還說別人欺淩她」、「2歲小孩都知道咳嗽要掩口」。

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責任編輯：王俊賢