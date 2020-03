【新冠肺炎】車廂狂咳被要求掩口　大媽一氣之下故意向乘客咳嗽：我沒病

新冠肺炎疫情擴散至全球各地,澳洲確診人數突破百宗,當地出現「廁紙之亂」,許多市民紛紛搶購廁紙等日用品。近日一名婦人搭乘火車時,因為咳嗽被其他乘客要求掩口,竟然故意向對方咳,更大呼:「我沒有病!」

綜合外媒報道,事發在悉尼一列火車上,從網上流傳的影片可見,一名婦人因為咳嗽時沒有掩口,被對面的男乘客指責並要求她掩口,惟婦人反駁:

我沒有張開口咳嗽,我閉著口咳嗽。(I did not open my mouth. I coughed inside my mouth.)