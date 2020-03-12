【仁心仁術】28歲孝子照顧住院父突心臟猝死　醫護做2.5小時CPR戰勝死神

▲ 醫護做2.5小時CPR救回28歲男子。

新冠肺炎疫情肆虐期間，廣東一名28歲男子上月在照顧住院父親時，突然心臟猝死。醫護人員雖然不清楚男子有沒有受感染，亦沒有相應防護裝備，但仍努力急救，當中做了心肺復甦2個半小時，接近1.5萬次，亦用掉了84支腎上腺素，最終成功救回男子。

綜合內媒報道，28歲的李燦一直身體健康，但2月24日下午在醫院脊柱骨科的病床旁照顧住院父親時，突然倒在地上，一旁的家人立即大聲呼救。

當時醫護人員馬上趕至，發現李燦抽搐數下後再無反應，後來更沒有脈搏、毫無意識，心臟停頓。醫生馬上輪流進行心肺復甦，按壓了2個半小時，以每分鐘按壓120次標準計算，即共約按壓了15000次，另整個急救過程注射了84支腎上腺素。

▲ 醫生最後決定使用ECMO，成功救回李燦。(微博圖片)

進行2個多小時心外壓後，醫生決定使用體外膜氧合器（ECMO，即人工心肺），最終成功救回李燦。

負責急救的陽華醫生指，當時也沒有想太多，「也算是有點小私心，不能眼看著這麼年輕的生命就沒了。」

不過，看到切開李燦血管時所噴濺出來的血液，團隊之一的李雅蘭主任才想到當時是新冠肺炎流行期間，大家也不清楚李燦的感染情況：

他要是新冠患者，我們這個房間的醫生、護士估計都得中招。

不過醫生均指，「他要是新冠患者，我們也得先讓他活過來。」

目前，成功從死亡邊緣活過來的李燦已經甦醒，但就忘記了父親住院這回事，最近的一次記憶停留在新年前與好友聚餐。另外，經歷過2個半小時的心肺復甦，他的胸骨亦出現骨折，但只要慢慢休養，骨折自會癒合。

責任編輯：羅嘉欣