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【C朗隊友確診】祖雲達斯魯加尼確診新冠肺炎　C朗懼怕疫情：我非常害怕

健康 11:49 2020/03/12

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

C朗隊友確診新冠肺炎，C朗坦言非常害怕新冠肺炎。

新冠肺炎疫情蔓延全球，連足球明星也確診感染！祖雲達斯宣布，25歲球員魯加尼Daniele Rugani接受新冠肺炎檢測呈陽性反應，確診為無症狀感染者，球會亦要求所有球員隔離14天並接受檢疫，而目前C朗則留在葡萄牙家鄉馬達拉島，官方未公佈C朗情況。早前C朗曾開腔談及疫情，向來注重健康的C朗坦言感到憂慮，直認「我非常害怕」。

【新冠肺炎】爵士中鋒Rudy Gobert確診新冠肺炎　NBA：暫停所有比賽

祖雲達斯發表聲明中，指對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應的球員魯加尼目前並無症狀。祖雲達斯正啟動所有在法律要求下的隔離程序，包括曾經與他接觸的人。祖雲達斯於周日主場閉門贏國際米蘭的聯賽，雖然魯加尼被列為後備未有上場，但他賽後有在Twitter上載與祖雲達斯隊友在更衣室慶祝的照片，當中包括球星C朗在內。據悉，C朗在8日踢畢國際米蘭聯賽後，便返回家鄉葡萄牙陪伴3月初中風的母親及慶祝妹妹生日。目前C朗正留在葡萄牙，但球員未公佈C朗是否需要回到意大利接受檢疫。

詳情即睇：【隊友中招】C朗隊友確診新冠肺炎　祖雲達斯：全員接受隔離及檢測

向來注重健康的C朗，早於2月初意大利疫情尚未爆發時，便已向傳媒談及對疫情看法，當時體壇甚少人願意講及此話題，但C朗直言非常擔心疫情：

我承認，我害怕。新型冠狀病毒目前未完全被了解是驚嚇的事。如果你想知真相，我告訴你是非常害怕，這是事實。

當時2月5日為C朗35歲生日，他於母親家中與大批親友慶祝開派對，當中有不少出席人士都是C朗不認識，C朗受訪時承認擔心有人是帶菌者。

【孝順C朗】媽媽曾因家貧欲墮胎不要C朗　球王孝順C朗趕返家鄉探65歲中風母

C朗雖然已35歲，以運動員而言屬高齡，但他向來注重健康，球會更曾公佈其身體狀況可以媲美20歲球員：

C朗身體年齡20歲的逆齡魔法　跟C朗食高蛋白質餐單

C朗全身50%都是肌肉　 8嚿腹肌+43吋胸肌如何煉成？

責任編輯：林卓昕

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