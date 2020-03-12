【新冠肺炎】雷雄德：東京奧運風險大　應遲些才決定是否如期舉辦

▲ 浸大體育及運動學系副教授雷雄德表示東京奧運風險非常大。（資料圖片）

康樂及文化事務署昨日（11日）起重新開放部分室內康樂場地及文化設施，浸大體育及運動學系副教授雷雄德認為，當局重開部分體育設施是有必需的，因長期留在家中，缺乏肌肉運動會令身體的免疫力下降，其體質健康亦會變差，鼓勵市民抽時間做運動，提升整體健康狀況。

【新冠肺炎】爵士中鋒Rudy Gobert確診新冠肺炎 NBA：暫停所有比賽

雷雄德今早（12日）接受電台節目時表示，由於市民現時對病毒的掌握及疫情傳遞的資料有一定了解，鼓勵市民抽時間做運動，因恆常運動對提升身體的整體健康及免疫力是有一定的作用，如經常留在家中，缺乏肌肉運動，身體免疫力會下降，其體質健康亦會差，認為當局陸續開放設施是必須的。

【新冠肺炎】目前只有0.1%人免疫 袁國勇：香港無法製造疫苗憂有錢買不到

他指出在傳染病及運動醫學來說，運動項目可分為不同風險，高風險的運動是需要緊密接觸，如柔道；中等風險是運動是隔著一個網，如網球、羽毛球；低風險的則是沒有接觸的運動，如跑步。他認為現開放的設施是考慮過場地所屬的風險，在控制疫情下不開放更衣室亦是合理的做法。

【同心抗疫】周末行山避疫恐播毒？養和醫院副院長周肇平教6招行山防疫術

被問到做運動是不是需要戴口罩？雷雄德認為需視乎個人需要及運動強度而作出平衡，他舉例指如踢足球時戴口罩，會阻礙空氣進出肺部，或引致運動性呼吸症狀例如哮喘，或會引致跌倒受傷；而正常行路時戴口罩是沒有問題，但如果行得快或行山時行上斜路，戴口罩會較為「索氣」，如遇有大批市民一同行山時應戴上口罩，亦可行慢一點。

【東京奧運】奧組委理事：東京奧運受疫情影響或延期一至兩年

至於原定7月下旬開幕東京奧運能否如期舉辦，雷雄德認為距離開幕仍有一段時間， 應該 要遲一點才能下決定，相信日本政府、國際奧運會及贊助商等多方面正考慮如何該準備，當局亦需就經濟效益作決定包括賽事轉播費及贊助費等。他又指，當局如決定延遲一或兩年舉行奧運是有可能，因亞運亦曾試過，但此舉或會影響運動員的備戰。

雷雄德稱，由於奧運會將有近10萬人參與，包括運動員、裁判、義工及觀眾，風險是非常大，而日本目前的疫情未完全受控，相信當局亦為此感擔憂。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：郭詩詩