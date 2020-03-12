【#MeToo】荷里活高層淫魔性侵罪成　Harvey Weinstein被判囚23年或在獄中度餘生

▲ 荷里活大亨Harvey Weinstein性侵案罪成，受害者達數十名被重判23年。

引發全球反性侵運動「#MeToo」風潮的荷里活電影大亨Harvey Weinstein，自2017年起被爆出從業數十年來向行內數十位女士施魔爪，曾向幕後工作人員甚至幕前紅星作出性侵犯行為。案件於美國時間3月11日早上審判，疾病纏身的Harvey Weinstein被重判23年、即時入獄。

現年67歲、曾製作無數著名電影的荷里活影壇大亨Harvey Weinstein從業40多年，於2017年被爆出多宗性醜聞，當中涉及十多位遭到不同程度的性騷擾、性侵犯甚至強姦的對待，業界更有數十位不同崗位的女士陸續出面指證，因這宗性侵醜聞更引起起全球的「#MeToo」風潮。

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▲ 上庭前Harvey Weinstein需以柺杖輔助行走。（網上圖片）

或獄中度餘生

案件審訊長達六星期，終於美國時間2月24日被控兩項性侵罪，包括三級強姦及一級不法性行罪名成立，並於美國時間本周三（3月11日）早上判刑，Harvey Weinstein被重判入獄23年，即時入獄。

於上月被判罪成後，Harvey Weinstein因不適要求送院，於等候判刑期間更施行了心臟手術。

其代表律師指當Harvey Weinstein得知被定罪後還不斷地說：「我是無無辜的，我是無辜的...」身體狀況欠佳的Harvey Weinstein於判刑當日前往法庭時需要以柺杖輔助行走，外界認為他有機會於獄中度過餘生。

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▲ Gwyneth Paltrow憶述遇害時僅22歲。（網上圖片）

數名女性向他提出指控

Harvey Weinstein與其胞弟Bob Weinstein於1979年創立電影製作公司，多年來在荷里活中已經有不少含沙射影的言論，暗示女性與Harvey Weinstein的合作之間有潛規則，亦有不少女星在公開場合以開玩笑語氣，提到Harvey Weinstein會使用其權力與地位去逼使女性去滿足其性需要。

直到2017年，《紐約時報》及《紐約客》分別披露出多年來有關Harvey Weinstein的醜聞，業內有十數名女性更向他提出指控，亦有16名業內的高層表示曾經見過Harvey Weinstein對女士進騷擾甚至性侵犯。

▲ Angelina Jolie亦是受害者之一。（網上圖片）

過後更因此掀起了荷里活影圈內的「#MeToo」風潮，與Harvey Weinstein相關的受害者除了幕後的女性工作人員，當中還包括不少一線女演員，包括桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、唐恩鄧寧（Dawn Dunning）、露易絲蓋斯（Louisette Geiss）等。