【復課安排】教聯會轟教育局缺防疫物資　本地口罩公司生產兒童口罩將低於市價售學生

▲ 教聯會批評教育局對學校復課安排缺支援，沒有措施提供足夠的防疫物資。（陳靜儀攝）

目前新型肺炎疫情持續，教育局早前宣有不早於4月20復課，惟教育界的防疫物資依然短缺，教聯會指口罩作為防疫的必須品，批評教育局沒有相關的措施支援教育界的需求量，教聯會今日（12日）推出「教育界攜手抗疫121Plus」，與本地口罩生產商合作將生產15萬個成人及小童口罩支援教育界工作，當中口罩的貨源主要來自內地及馬來西亞。

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教聯會主席黃錦良指是次計劃將以網上抽籤的方式進行，教師會員每購買1盒50個的口罩，本會將送出2包每包10個的兒童口罩，讓老師派發給有需要的學生，以解決燃眉之急。同時亦會送出抗疫包，由老師轉送給學校工友及保安，1000份抗疫包亦會先處理特殊學校的需要。

黃錦良表示曾收到不少校長的反映指老師提出現時學校的口罩存貨量不足，故聯會將向全港中小學贈送口罩及消毒搓手液，預計有500間學校受惠，每間學校預計可獲得100個口罩及2枝300毫升的消毒洗手液，以解撚眉之急。他又指正與內地廠家洽討，盼日內能有50萬個成人口罩及20萬個小童口罩運到香港。

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黃錦良有指曾接收教育局1萬至2萬5千元作資助以購物防疫物資，但惟數遠遠不足，盼教育局能加大資助。他續指教育局如未能確保足夠的口罩數量給予考生，就不應該如期進行本屆的文憑試。

另一方面，他又指正在與有心人洽討建立本士的生產線，主力以生產兒童口罩為主，目標為每日生產20萬個兒童口罩，以實在的途徑幫助業界，但有關詳情亦在相討中：

生產線四月中開始落實，五月投產，預計每日生產20萬個兒童口罩，會先供給學童，低於市價發售。

教聯會副主席劉飛指早前聯會已為300間幼稚園提供100個小童口罩，但有見未來疫情持續，口罩和消毒液將會是長期必要品，但現時供應實在不足。他又特別一提，有校長指出最難訂購的為免接觸紅外線的探熱槍，故聯會已採購400枝探熱槍預計可派發至100間學校。呼籲各界人士慷慨解囊，捐贈有關物資予有需要的學生。

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記者：郭家穎