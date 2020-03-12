【新冠肺炎】90歲媽獨在床邊照顧確診64歲兒　醫生揭露悲痛鼻酸真相

▲ 內地一名90歲媽媽早前曾在醫院床邊守護64歲患肺炎兒子，但日前醫生揭露悲傷殘酷真相，

新冠肺炎疫情蔓延至全球各地，內地有一名90歲婆婆日前獨留在醫院照顧其確診新冠肺炎的64歲兒子，守護4日4夜後，兒子終於等到隔離病房的床位。婆婆回家前更擔心兒子，問醫護找來紙筆寫信鼓勵兒子。不過，日前有醫生揭露悲痛鼻酸真相，原來在婆婆離開醫院當天，兒子在深切治療部搶救無效死亡，為了不讓婆婆受打擊，主診醫生選擇隱瞞真相。

綜合內地媒體報道，一名90歲婆婆獨留在醫院照顧其64歲兒子，為了照顧兒子，期間她也甚少睡覺，餓了就吃杯麵，睏了就趴在床邊休息一會。在第4天的下午，兒子終於轉到隔離病房。

【武漢肺炎】64歲兒確診感染武漢肺炎 90歲媽媽醫院床邊守護4日4夜

90歲了，已無所畏懼

而婆婆在後來去排隊進行肺炎檢測，等了一個晚上終於接受醫生的檢查，當時林鳴醫生問她為何沒人陪同，婆婆表示，

我的兒子被感染肺炎住在深切治療部，家裡人怕被感染，我已經90歲了，無所畏懼。

寫親筆信鼓勵兒子加油

檢查後，她在離開醫院前，向護士借來紙和筆，給兒子寫下一封鼓勵信，並麻煩護士轉交給兒子500元人民幣，讓他托人買生活用品，

兒子，要挺住，要堅強，戰勝病魔，要配合醫生治療，呼吸器不舒服，要忍一忍以便咳。

醫生感動母愛的偉大

主診林鳴醫生當時表示，知道婆婆90歲時，難以想像她一個人如何在醫院熬過4天，「而老奶奶很淡然地告訴我，她90歲已經無所畏懼了，只要兒子的病情能康復，她這點苦又算甚麼呢？」

林鳴看畢婆婆所寫的信後感動地說，

真情流露於筆尖，結字端莊，讓人不禁潸然淚下。生命有時很脆弱，有時卻很堅強，女子本弱，為母則剛，從這位白髮蒼蒼的九旬老人身上，我們看到母愛迸發出的巨大能量。

醫生揭露悲傷殘酷真相

90歲婆婆及其兒子的情況一直備受網民關注，不少人曾多次問林鳴醫生二人的消息，但他通通沒有回覆。日前，林鳴醫生在微博發表一篇名為《對不起，我撒了個謊》的文章，揭露一個悲慘現實。

婆婆的兒子早在2月4日，即婆婆寫信當天的下午，在醫院的深切治療部經搶救無效後離世了。

林醫生交代醫護人員，先不要告訴婆婆這個殘酷真相，生怕老人家不能接受事實。「因為這個疫情形勢，大家都人心惶惶，幾千萬人被婆婆的溫情所打動，我又如何忍心讓大家絕望？」

他表示現在公布這個消息，因為他再次向婆婆的家人詢問婆婆的身體狀況時，沒想到家人已經向婆婆說了這個難過的消息，他在文末表示「在這裡也要向無數關心婆婆和她兒子的網友說一聲抱歉」。

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責任編輯：王明芳