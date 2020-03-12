【新冠肺炎】慈善機構今派口罩酒精搓手液　吸引大批長者排隊領取

▲ 義工將防疫物資送到婆婆手上。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情持續，不少人擔心長者和低收入人士的防疫物資是否足夠。有慈善機構今日（12日）分別在九龍灣啟業邨、長沙灣幸福邨及鳳凰邨派送抗疫物資予邨內的獨居長者和低收入人士，吸引大批長者到場排隊領取。

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▲ 大批長者到啟業邨領取免費防疫物資。(梁偉榮攝)

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▲ 大批長者在排隊等候領取防疫包。(梁偉榮攝)

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「陽光天使義工團」發起人陳丹丹表示，由於近期多個地區均受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，義工團隊積極尋找防疫物資，包括醫用口罩、酒精搓手液，以及潮州柑。她稱是特地從家鄉採購潮州柑到香港，希望獨居老人家可以品嘗到潮州柑。

▲ 防疫物資包括醫用口罩、酒精搓手液及潮州柑。(梁偉榮攝)

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▲ (梁偉榮攝)

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派發安排如下：



啟業邨：

時間：11:00 am- 12:00 am

地點：九龍灣啟業部啟盛樓地下9號做業社區協進會



幸福邨：

時間：13:00 pm-14:00 pm

地點：九龍長沙灣長沙灣邨長泰樓互助委員會



鳳凰邨：

時間：15:00 pm-16:00 pm

地點：鳳凰新邨雙風街和飛鳳街交界雙鳳街街市門口的空地



責任編輯：郭詩詩