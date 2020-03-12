【一曲走天涯】為愛寫歌遭雪藏　黃翊復出全因兒子

▲ 黃翊為愛復出。（照片由香港開電視提供）

由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視《一曲走天涯》，周六（14日）播映的最新一集節目邀請了曾經憑《最愛的你》紅透半邊天的歌手黃翊擔任嘉賓，席間黃翊分享了他從歌手轉行的經過，以及昔日為愛情放棄麵包的心路歷程。

黃翊在80年代末加入樂壇，當時更被力捧為張國榮接班人，好不風光，1991年他憑自創歌《最愛的你》爆紅。

不諳樂理的他，形容這是一件神奇的事：「我只會唱歌而已，想到一些旋律就錄在隨身聽mp3，當時我錄了這首歌，真的是憑空想像，唱片公司就交給編曲人。（編曲後）我覺得很好聽，簡直不相信這首歌是自己作的，然後即刻和老闆說，可不可以讓我寫歌詞，因為那時候我在談戀愛，會想到一些和女朋友逛街的畫面，所以就寫了這首歌。」

▲ 黃翊獻唱。（照片由香港開電視提供）

《最愛的你》成為該年十大得獎歌曲之一，同年年尾黃翊還有份角逐最受歡迎男歌星獎，人氣急升；可惜1992年，他在事業最高峰的時候，為了愛情放棄麵包，也因為拒絕續約，遭到公司雪藏。

前路茫茫之際，他放下身段走到跳蚤市場賣T恤，此後展開了另一段人生，「我很認真對待這盤小小的生意，做得很好，做了7年時間。後來姐姐和我說，不如我們做飲食，因為最穩定，然後就搞了大排檔，很幸運的是搞得有聲有色，我的兒子14歲了，大排檔也做了14年。」

▲ 蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視《一曲走天涯》，邀請了黃翊擔任嘉賓。（照片由香港開電視提供）

太太鼓勵復出歌壇

一個機緣巧合，黃翊受邀現身音樂節目，高水準的演出令他迎來了事業的第二春。夢想背後，原來一切都是為了兒子，「二十幾年沒唱過歌，所以我不敢這麼快答應這件事。

▲ 黃翊與仔仔。（照片由香港開電視提供）

直到太太用兒子Wesley來引誘我：『兒子自出娘胎，就是看到你在大排檔走來走去，他沒見過另外一面的爸爸，你有沒有想過他可能想知道？』她這麼說，好像很有道理，那一刻虛榮心即刻來到，可以威給兒子看，所以便答應了。」

昔日為愛拋棄事業的小伙子，黃翊如今仍然浪漫，太太備受腎病困擾，他不離不棄：「2018年，我作了一首歌，我和填詞的朋友說，是寫給我太太的，當作是一個鼓勵她的歌，所以就叫做《愛到底》，希望她可以支持著，無論怎麼樣都好，最緊要就是身體健康。」