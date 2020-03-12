【口罩供應】華潤堂抗疫套裝口罩+ 消毒噴霧售$130　一文睇清42間發售分店【附地址詳情】

▲ 華潤堂再出售限時抗疫必備套裝。

新冠肺炎疫情未減，不少人都未有足夠口罩和消毒用品。華潤堂今日（12日）在facebook公布，只限今日發售抗疫必備套裝，包括口罩、消毒噴霧及除菌濕紙巾，售價為130元，指定42間分店發售。

開售分店地址如下：

香港仔店香港香港仔中心第四期地下6F號舖

士美菲路店香港士美菲路45-51號低層地下5A號舖

西營盤正街店香港西營盤正街36號地下

中環店香港中環鴻德大廈地下A舖

灣仔店香港灣仔華潤大廈1樓102號舖

銅鑼灣廣場店香港銅鑼灣廣場1期地下4-5號舖

北角健威坊店香港北角健威坊商場LG/F L1C號舖

太古城店香港太古城地下層061號

藍田店九龍藍田啓田購物中心三樓319號舖

觀塘物華街店九龍觀塘南洋大樓地下C舖

九龍灣德福廣場店九龍灣德福廣場530A-530B號舖

九龍灣淘大商場店九龍九龍灣淘大商場地下G186舖

鑽石山荷里活廣場店九龍鑽石山荷里活廣場三層331號舖

慈雲山店九龍慈雲山購物中心四樓405號舖

黃大仙中心北館店九龍黃大仙中心北館2樓N210號舖

樂富中心店九龍樂富廣場2樓2115號舖

太子店九龍太子合盈商業中心地下

油麻地店九龍油麻地禮基大廈地下1號舖

黃埔店九龍紅磡黃埔花園第3期地下7號舖

土瓜灣店九龍土瓜灣勝裕閣地下A 舖

佐敦店九龍佐敦福樂大廈地下B舖

奧海城店九龍奧海城商場二期1字樓138舖

青衣長發廣場店新界青衣長發廣場2樓214A號舖

青衣城店新界青衣城3樓323A號舖

東涌逸東商場店新界東涌逸東商場1樓113號舖

美孚店九龍美孚新邨萬事達廣場地下N69B&C舖

葵涌石蔭店新界葵涌石蔭購物商場地下10號舖

荃灣千色匯店新界荃灣荃灣千色匯地下G007舖

荃灣海之戀店荃灣海之戀商場3樓3032-3033號舖

屯門市廣場店新界屯門市廣場第二期一樓3B,5B,6-9號舖

屯門良景店新界屯門良景商場4樓L432號舖

元朗阜財街店新界元朗阜財街45-49號富財樓5號地下

元朗朗屏商場店新界元朗朗屏商場1樓L112號舖

元朗青山公路店新界元朗青山公路239-247A號萬昌樓地下D舖

上水彩園店新界上水彩園廣場3樓30號舖

粉嶺花都店新界粉嶺花都廣場地下A42號舖

粉嶺名都店新界粉嶺名都商場二層23舖

沙田廣場店新界沙田廣場3層29A&B舖

馬鞍山新港城店新界馬鞍山新港城中心2樓2317號舖

將軍澳新都城店新界將軍澳新都城二期地下高層UG82-84號舖

將軍澳厚德店新界將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖

將軍澳尚德廣場店新界將軍澳唐明街2號尚德廣塲二樓248-249號舖

責任編輯：林卓昕