【最強防疫裝】媽媽自製膠簾防護傘罩母女全身　一家三口坐飛機15小時不吃喝逃離美國

▲ 有媽媽自製「最強防護傘」保護自己和女兒搭飛機。

新冠肺炎疫情蔓延至歐美大爆發，連美國名人湯漢斯（Tom Hanks）夫婦也中招，當地華人也急急撤離。有中國夫婦被影到穿上全身防護衣現身機場，更撐起自製膠簾防護傘全身罩著自己和2歲女兒，乘商務艙由洛杉磯經台灣轉機返深圳。有空中服務員指出，該對夫婦被空中服務員要求收起「防護傘」後，就打開帳篷躲藏15小時全程不吃不喝。

台灣《東森新聞》報道，一班從洛杉磯飛往台灣的航班上出現奇客。據空中服務員在IG描述，乘搭商務艙的中國籍一家三口很遲才上機，爸爸穿著兩件式厚雨衣、戴護目鏡，身水身汗扛行李；媽媽則身穿防護衣、戴護目鏡，撐著自製防護傘罩住她和2歲女兒上機，引來全機人的矚目。

▲ 媽媽落機換上另一把「防護傘」，罩著母女全身。（影片截圖）

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上機後打開帳篷躲藏

上機後，媽媽原本想全程機近15小時均撐起防護傘，但被空中服務員以安全為由制止，媽媽一度央求讓她撐傘，因為「小孩戴不住口罩」。

媽媽最後屈服，使用其他「防護法寶」取而代之。她嫌飛機座位髒，取出自備坐墊，連地下也舖上防護墊；之後更打開帳篷罩著兩母女，全程機躲藏15小時不吃不喝，而爸爸每4至6小時就為妻女換口罩。

▲ 爸爸穿上白色防護衣率先步出。（影片截圖）

媽媽急返國︰美國太可怕

有空中服務員上前詢問該媽媽，為何這麼害怕仍要乘坐飛機，她回應道︰

美國太可怕了，待不住了，要躲回大陸避難，祖國對疫情控制得不錯。

下機時，該媽媽認為「防護傘」已變髒，竟取出另一把「防護傘」更換，兩夫婦還換上白色防護衣強勢步出機艙。有地勤被眼前所見嚇倒拍下影片，可見爸爸穿上防護衣、戴口罩率先步出，媽媽則手持附有膠簾、罩著兩母女全身的「防護傘」尾隨。

網友對此議論紛紛，質疑祖國在控制疫情上是否較好；但有人認為防疫裝備只求多不怕少，媽媽也是為家人著想，更讚揚媽媽有創意，物盡其用。

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責任編輯︰林綺玲