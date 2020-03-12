【新冠肺炎】東京迪士尼避疫休園至4月上旬　「美女與野獸」新園區延至5月中開幕

▲ 新冠肺炎疫情蔓延，日本政府各界暫停舉辦大型活動，東京迪士尼亦宣佈延長休園時間至4月。（Tokyo Disneyland）

新冠肺炎疫情肆虐，世界衛生組織亦正式宣佈，將疫情定性為全球大流行。各地的旅遊、零售、餐飲業都大受打擊。受疫情嚴重影響的日本，東京晴空塔、六本木展望台、多間美術館都曾暫停開放，各大商場亦縮短其營業時間。

而在昨日（11日），東京迪士尼宣佈延長休園期至4月上旬，原定於4月15日開幕的新園區「美女與野獸」，亦將順延至5月中旬或之後開幕，實際日子未定。

▲ ​​​​​​​「美女與野獸」屬於新主題園區「New Fantasy Land」，原定於4月15日開幕。（Tokyo Disneyland）

東京迪士尼早於2月29日宣佈休園，直至3月16日為止。惟疫情愈來愈嚴峻，感染個案持續增加，為了公眾人士、園內工作人員的健康和安全著想，決定延長休園期。

園方表示將與政府密切聯絡，並留意疫情的最新發展，以作進一步安排。

▲ 新園區延期開幕，一班期待以久的「美女與野獸」粉絲要再耐心等候一下了。（Tokyo Disneyland）

東京迪士尼在官網公布一系列的應對措施，包括多項原定的表演、節日活動的安排，而國民及遊客最關注的票務處理，都一一交代清楚。

其中包招，於官網上購買的樂園即日門票，或酒店預約，都可以全數退款。如客人希望更改日子，亦不收取任何手續費，差價亦無需補回（日期或受園方限制）。如欲退款或作更改，需於3月19日或之前於官網上完成，相關細節亦會於官網上公布。

以上有關安排只適用於經官網預訂或購買門票的人士，若經第三方處理，園方指安排或略有不同。

記者：Panda