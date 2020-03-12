【法證先鋒IV】鄭子誠靠一招追到才女劉倩怡　音樂情人結婚17年仍為太太寫情信【有片】

▲ 鄭子誠依然每年寫情信給太太劉倩怡，為婚姻保鮮。

有云「有鄭子誠一定有陰謀！」，TVB劇《法證先鋒IV》內，鄭子誠飾演Louis酒後亂性背女友Queen姐（陳煒）出軌，而且Louis更將死於非命！

多年來鄭子誠「完美奸人」形象深入民心，現實中的他卻是不折不扣的愛妻號，由拍拖至結婚，跟太太劉倩怡攜手走過25年，甜蜜如初見外，更成為雙方的心靈伴侶，鄭子誠說：「她在我身邊時，有一種溫暖及完整的感覺。」

執子之手，與子皆老，鄭子誠希望陪伴太太到老，對於丈夫此份承諾，劉倩怡也甜在心頭稱：「他認定我是結伴到公園散步的人，是很開心，亦是默契。」

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▲ 九龍城滿載鄭子誠與劉倩怡很多甜蜜回憶。（黃建輝攝）

鄭子誠劉倩怡逛九龍城

鄭子誠與劉倩怡於90年代因主持港台節目《今夜真情》結緣，二人拍拖近8年後，於2003結婚。二人接受TOPick專訪時，於九龍城寨公園邊談天邊漫步拍照，原來九龍城這地方充滿兩人的拍拖回憶。

劉倩怡說：「我們生活好簡單，不會經常周圍去，主要在九龍城區拍拖行逛，支持下小店，光顧得最多是茶餐廳。」

鄭子誠聽罷即說：「九龍城的街道佈滿我們的足跡，但公園就甚少去，期待將來到公園散步年紀時，身邊結伴人是你吧。」一副「Tag歌」口吻令太太倩怡不禁笑說：「做節目呀？」

▲ 當年二人於港台主持節目而擦出愛火。‘（被訪者提供）

子誠倩怡互有好感

回帶廿多年前於香港電台邂逅，鄭子誠跟劉倩怡還未一起主持節目時，早已互生好感。子誠說：「一直有留意她，覺得她很有型，自問是沒性格的人，故喜歡自成一格的人，無論其衣著以及不吃人間煙火的態度。起初都不敢靠近她，只可以在公司傾兩句，諗話題留著她。」

而倩怡亦被子誠的冷酷吸引：「我喜歡短髮及寡言的男人，某次在辦公室見他在沉思，覺得這人幾有型，開始對他有感覺。」

子誠寫情信冧妻

直至94年，二人一起主持《今夜真情》慢慢漸生情愫。回想起初追求倩怡時，子誠靠充滿情話的小紙條打動芳心。直至現在，於特別日子如結婚紀念日，他依然會寫心意卡冧妻，十分浪漫。

「多年以來他擅於用文字撰寫情深說話，其中一句是最深刻，他寫了『昨晚你在我腦海裡走來走去，今天的你可覺得累？』那感覺是很型，又窩心又甜蜜，證明他常常想起我。」倩怡憶述時也難掩甜蜜。

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▲ 受到老公影響，劉倩怡亦開始重視節日。（被方者提供）

兩極性格彼此互補

喜歡以文字表達愛意，不是要賣弄文采，子誠解釋是跟性格有關：「我比較害羞及不擅於表達，文字可避開那種即時的反應，給予雙方空間去沉澱，然後看看對方的反應。」

二人個性南轅北轍，倩怡性格直率，而子誠比較優柔寡斷及沉默，可是拍拖時曾產生不少磨擦，甚至鬧分手。

▲ 二人喜歡旅行，在各地遊下不少足跡。（被訪者提供）

倩怡對丈夫說：「當怒火中燒時，總想對方跟自己傾，但他卻跑走了，情緒上是很辛苦，很多時候都會說不如分開吧。」子誠即解釋：「我不是想走開，只是想大家冷靜少少，原來她最討厭這處理方法，覺得應該三口六面拆掂件事。」

由於子誠跟劉倩怡結婚前，曾歷婚姻失敗離婚收場。所以2002年二人於結婚問題上，曾鬧分歧，甚至冷戰了近1年，幸最後一件事令二人和好。

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▲ 2003年鄭子誠跟劉倩怡於外地註冊結婚。（被訪者提供）

磨合溝通互找優點

事緣當年倩怡赴戰火連連的阿富汗工作，那一刻令鄭子誠猛然醒覺：「當年大家有個共識，她由阿富汗返港後，就要為結婚與否作決定。那刻令我陷入前所未有的難關，但漸漸發現，當她在身邊時，不察覺她的重要，直至她離開，才發現不想失去她。那種擔憂是一日比一日重，之後想通了，每日傳她一封電郵。」

他續說：「如果她返不到來，我不可跟她一起的話，相信是我人生的遺憾，所以最終傳了電郵跟她說：『你返來之後，我們結婚，我要跟你一起。』」

婚後二人學懂欣賞對方的優點，慢慢磨合溝通，一段婚姻需要雙方慢慢去學習，現在已成大家的心靈伴侶。

▲ 鄭子誠與劉倩怡結婚17年仍然很恩愛。（黃建輝攝）

互成心靈伴侶

劉倩怡說：「他生活上不需要人陪伴，但心靈上需要一個人，他不愛說話，但不代表他心靈上不需要陪伴。生活上他是自我獨立的人，他可以好安然一整夜坐於梳化上睇電視，也不會覺得悶。但他需要一個人明白自己的人，一起走人生路。」

鄭子誠亦十分認同：「去到現階段除了是心靈伴侶，更希望可以一起走到最後，有她在身邊時，令我感到溫暖、安全感及完整的感覺。」

▲ 鄭子誠與太太很恩愛。（黃建輝攝）

今年是二人結婚17周年，說到如何為婚姻保鮮，除以深情說話冧妻外，子誠學懂易地而處，令夫婦相處更和諧。

他說：「吵完幾次架後，倩怡跟我說，她其實需要我的聆聽，問我可否以同理心了解她的問題，那一刻點醒我，我常以自己角度看待她的問題。聽完她這番話，多了學習及聆聽，以她的性格去考慮如何處理事件。」

▲ 鄭子誠跟太太慶祝情人節。（被訪者提供）

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夫婦相互包容

婚姻沒有法則可跟從，要夫婦間從中學習及包容，倩怡說：「要包容及學習欣賞對方，這樣才可長久。」子誠即說：「除了包容外，相互成就亦更重要，譬如我工作的動力，是成就她擁有更舒適的生活，為大家的將來的打算，將來年紀漸大要退休，工作量減少等等。」

鄭子誠曾承諾希望陪伴太太到老，對於丈夫這番愛的宣言，倩怡坦言感動：「由年青到老，大家經歷過高高低低，如果子誠認定我是結伴到公園散步的人，我是很開心，亦是一種默契，代表了：『知啦，大家就係咁架啦』。」

▲ 鄭子誠夫婦認定對方是一起繼續行的終生伴侶。（黃建輝攝）

問到子誠會否努力操弗身體，讓自己可陪伴太太到老？

鄭子誠回答：「我陪她抑或她陪我，仍未知道吧。最終都是自己走完生命旅程，但誰先走真的不知道。總之陪得幾耐就幾耐，珍惜幾多就幾多，要珍惜一起的時間，不要預計太多未來的憂愁，想得太多的話，你會忽視現在的風景及快樂。」

現實中，有鄭子誠沒有陰謀，只有溫柔。

場地：牛石料理

記者：游艾維