【新冠肺炎】爵士中鋒魯迪確診新冠肺炎　NBA球隊班主回應：是關乎國家和人命

▲ 爵士中鋒魯迪確診新冠肺炎後，NBA有球隊班主回應指，這事關乎國家和人命。

新冠肺炎全球蔓延，NBA有球員初步確診。NBA表示，有球員的病毒初步檢測結果呈陽性，並宣布受新冠肺炎疫情影響，將會暫停所有比賽，直至另行通知。NBA獨行俠隊（Dallas Mavericks）班主馬克•庫班（Mark Cuban）回應事件時表示，這是關乎整個國家和人命。

綜合外媒報導，馬克•庫班（Mark Cuban）接受媒體ESPN訪問時，回應有NBA球員確診一事。他表示：「這不關乎團隊，而是關乎整個國家和人命，你知道嗎？」由於賽事暫停，他稱會為員工提供其他安排，但目前還有不少事情浮現腦海。

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據《每日郵報》報道，資深NBA記者Shams Charania表示，爵士中鋒魯迪（Rudy Gobert ）對新冠肺炎測試結果呈陽性反應，他引述魯迪表示，目前感覺良好，自己身體強壯，情況穩定。

本來，爵士與雷霆今日上午有場比賽，雙方球員照常進行熱身，卻在比賽即將開始前突然要求雙方球員返回休息室，最終宣佈因「不可預見」的情況延賽，雷霆全隊將進行隔離檢測。目前雙方球員都在雷霆主場內被隔離。

10日，NBA曾針對進出球員休息室的人員進行限制，媒體也在「禁入」名單中，但魯迪卻於比賽記者會完成訪問後，故意用手輕摸所有媒體的麥克風，然後離開。

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責任編輯：王俊賢