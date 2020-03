【全球大流行】一分鐘看清香港經歷四次全球大流行　兩次大流行都相隔11年

▲ 本港對上一次出現全球大流行的疫症是2009年的豬流感。(陳國峰)

新冠肺炎在世界各地傳播,世界衞生組織在3月11日將疫情宣布為「全球大流行」(pandemic),究竟「全球大流行」是甚麼意思?港大醫學院在社交網站解釋,根據世衞指引,「全球大流行」是指一種輕易在人與人之間傳播的新病原體,在全球爆發。世衞對上一次宣布「全球大流行」已是2009年H1N1「人類豬型流感」病毒的一役,而值得注意的對上一次的全球大流行疫症是2009年,相隔11年後再出現新冠肺炎。而在1957年亞洲流感「全球大流行」,也是相隔11年再出現香港流感大流行。

2009年 人類豬型流感

2009年「豬流感」病毒於在四月首次在墨西哥和美國出現人類確診個案,並逐步在多個國家或地區廣泛傳播。當時世衞認為病毒擴散速度「史無前例」,因此在6月11日宣布疫情屬「全球大流行」,要求各國政府全力動員醫療資源,並預備防護及抗病毒藥物等。

根據美國疾病控制及預防中心(Centres for Disease Control and Prevention ,簡稱CDC),美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration,簡稱FDA)在大流行期間,或會開始發出「緊急使用權」,容許醫生使用沒有經FDA批准的藥物診治病人。2009年人類豬流感大流行時,FDA曾臨時准許兩種藥物緊急治病。

香港自5月開始出現確診個案,由於首名患者曾入住灣仔維景酒店,導致當時酒店需要隔離七日。全港小學、幼稚園及幼兒園、特殊學校亦由6月中開始停課直至暑假完結。大流行歷時一年多,直至2010年8月世衞才宣布大流行結束,並報告指全球214個國家或地區出現確診、逾18,000宗個案死亡。

惟豬流感病毒造成的傷害與一般流感相若,不少國家批評世衞反應過度,造成不必要恐慌。沿用的6級警示機制(1級為沒有感染個案,6級為全球大流行)亦被指只考慮傳播範圍,而忽視了傳染病強度等因素,有欠周詳。為此,世衛後來棄用機制並推出新指引,不再將某種疾病的大爆發定性為「全球大流行」,但在口頭上依然沿用這個說法。

▲ 香港自50年代開始,經歷了四次全球大流行。(港大醫學院網上圖片)

1957年 亞洲流感

港大醫學院指其實上世紀五六十年代,香港也經歷過兩次「全球大流行」。1957年中國爆發甲型流感病毒H2N2,傳播至全中國、香港、新加坡,被稱為「亞洲流感」(Asian Flu);其後美國亦出現個案。大部份患者是幼童、長者及孕婦。世衞估計,全球死亡病例約200萬人,疫情直到翌年才逐漸平息。後來研究發現,H2N2病毒,是由人類流感病毒和禽流感病毒結合而成。

1968年 香港流感

而H2N2 病毒經歷十載演變,重新排序成新型 H3N2病毒,並於1968 年在香港爆發,因此被稱為「香港流感」(Hong Kong Flu)。這次大流行本港感染人數差不多達50萬人、接近人口的15%,但死亡率不高。病毒迅速向東南亞擴散,有美軍從越南回國時更把病毒傳到美國,到年尾時,日本、歐洲、中美洲、南美洲及非洲都有人感染。美國疾控中心估計,全球約100萬人死於這場疫症。

