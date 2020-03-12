【法證先鋒IV】張國榮御用髮型師演鄭希怡情人　Kim Robinson理髮收費6,300元起

▲ 殿堂星級髮型師Kim Robinson客串《法證先鋒IV》。

TVB《法證先鋒IV》播出至今，有不少久違熒幕的演員客串演出，昨晚一集講到鄭希怡演的Monique重遇外籍初戀情人，而飾演此角的，原來是本地娛圈甚有名有的星級髮型師Kim Robinson，在行內逾30年的Kim Robinson，從未作過電視演出，卻因為一個原因作處男亮相。

在昨晚一集《法證先鋒IV》，Monique跟一位外籍型男同遊，據知之後劇情講到此型男原來是Monique初戀情人，二人在香港重遇，並展出曖昧關係，令高安Monique情海翻波。

▲ 鄭希佁在《法證先鋒IV》重遇情人，由名髮型師Kim Robinson客串。（劇照）

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《法證IV》此外籍型男一角，由被譽為亞洲首席髮型師Kim Robinson飾演。監製梅小青向TOPick透露，曾在一次聚會經公關鄭紹康介紹認識Kim Robinson，留下深刻印度。

至為《法證先鋒IV》需挑選一位外籍演員時，即想到邀Kim客串，嘗試過透過鄭紹康聯絡，結果Kim真的答應。

鄭紹康也曾在社交平台分享，即Kim聽要有機會拍劇，即說：「我那麼大個人，從來未拍過TVB劇，為何不去試一試！」

梅小青更爆料，Kim為拍一場跟Yumiko同床場面，更自備逾兩萬元的睡衣拍攝，非常專業。

▲ 《法證》監製梅小青大讚Kim型男，笑言劇中Yumiko重投其懷抱可以理解。（取自facebook）

收費全港最貴

現年58歲的Kim Robinson，在西澳洲珀斯出生，約17歲來港發展，曾跟隨英國Vidal Sassoon等大師進修的他，80至90年代在髮型界打響名堂，顧客多為社交界及娛樂圈中人，當中包括張國榮、梅艷芳、林憶蓮、林青霞，以及英國已故戴安娜王妃等。

Kim Robinson髮型界由80年代紅到今天，收費也是全港最貴，有指每次理髮收費$6,300起，卻不愁生意，排期要等3個月，更不接受生客預約。

▲ Kim Robinson的客人多為娛樂及社交界名人。（圖片：東星）

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不過，Kim Robinson亦屢歷低潮，早年曾申請破產，後來東山再起，終擁有自己的髮型團隊，在香港、新加坡都有分店。

去年Kim Robinson因心血管動脈撕裂，幾乎險死，患病時消瘦了15kg，他曾表示因此情緒低落，靠畫畫減壓，後來痊癒後，他亦舉行畫展，得到不少好友如關之琳、蔣雅文捧場。

▲ 去年經歷重病後的Kim，開畫展展示患病時的畫作。（取自facebook)

Kim Robinson亦希望以其專業回饋社會，他創立的髮型師團隊，亦曾應惜食堂邀請，為70名有需要長者義剪，令一班老友記十分開心！

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