【英國疫情】英國新冠肺炎確診人數急增　鄧藹霖︰英國人衞生意識薄弱

▲ 英國的新冠肺炎確診人數已超越香港，但華人戴口罩會被認定是帶菌者。

友人於一個月前帶同子女避走倫敦，卻萬萬也料不到英國的新冠肺炎確診人數會超越香港，且有加速蔓延的迹象。

從上星期開始，她居住的社區超市已難以買到廁紙，貨架空空如也的景象遍達全球，反映了人心對疫症的惶恐，已不分種族國籍了。

口罩的問題，同樣困擾友人。英國的藥房早就斷市，僥倖網上撲到貨，卻不敢戴。因為英國人和歐洲人普遍對口罩仍存有抗拒，認為只有病人才應該戴，健康正常的毋須戴。

▲ 英國的消毒物品已被搶購一空。（法新社）

華人戴口罩被視為帶菌者

華人戴着口罩嘛，下意識會被認定是帶菌者，係人都會怕了你！

除了對口罩的謬誤，英國人普遍對衞生的觀念都是較為hea的。當眾咳和打噴嚏不掩嘴是等閒事，即使是用手掩嘴後，都只會隨意將手擦擦身上衣服，我是鮮有見過英國人隨身帶包紙巾的。

▲ 倫敦地鐵中仍有不少人沒戴上口罩。（法新社）

倫敦地鐵擠迫易散播病毒

於繁忙時間，倫敦地鐵的擠迫程度不遜於東京，若有帶菌者不自律戴口罩又當眾咳的話，後果真是不堪設想。我經常目睹有人將背包或手袋隨意放在車廂的骯髒地上，回到家那背包和手袋都會掉往床上去吧……不過都不及那次在商場目睹的情景恐怖，有人將不小心掉到地上的薯條拾回，輕鬆送進嘴裏去！

剛剛有位英國朋友傳來喊救命的信息︰「今天老闆跟我握手，但係佢有傷風咳㗎，嚇得我立刻撲去洗手呀！」衞生意識，迅速提升了。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「英國人的衞生意識」。

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