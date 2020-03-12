  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】外遊團跌近零　旅遊業界或主動公布停團地區　

社會 13:03 2020/03/12

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

旅遊業界料旅議會或會統一公布停團地區。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情在全球肆虐，世界衞生組織（WHO）將疫情定性為全球大流行，本港多間旅行社紛取消3月多個歐洲團。有旅遊業界透露，目前出境遊是「零團」，加上大部分旅客退團，因應外遊對旅客及員工有一定風險，業界計劃由本月中到下月中，主動暫停部分路線的旅行團， 料旅議會或在今日（12日）作統一公布。

新華旅遊總經理蘇子揚今日在一個電台節目中表示，昨日10多間旅行社就疫情開會商討經營對策，初步共識於3月中至4月中會停開部分高風險地區的旅行團，實際停團安排會因應疫情調整，不再待政府發外遊警示後才調整，預計旅議會今日會公布。

他形容，以他公司為例，現時有很多旅客提出退團，歐洲團有9成旅客表示不希望出發，出境遊幾乎是「零團」，業界亦擔心現時的外遊風險較高，例如行程中政府發出外遊警示或入境限制會令團友返要隔離，令長途旅行團在出發後，有緊急的行程轉變，故業界傾向會主動公布，稍後不會出發前往的旅遊地點。

蘇子揚說，早前政府對業界的金錢支援措施幫助不大，促請提供援助，及在政策上有更明確指引。

此外，新華旅遊一個10天埃及旅行團，全團8名團友及1名領隊，均確診染病。蘇子揚稱，確診領隊 早前曾經發，目前情況穩定，而公司已要求帶團領隊返港後需休假14天才復工，故肯定該領隊返港後無回公司，但曾與同事食飯，有關同事已全部隔離。

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】康泰取消3月份歐美多國、埃及旅行團
今日 10:47
【新冠肺炎】康泰取消3月份歐美多國、埃及旅行團
【新冠肺炎】永安縱橫遊東瀛遊取消3月大部分歐洲旅行團
18:59 2020/03/11
【新冠肺炎】永安縱橫遊東瀛遊取消3月大部分歐洲旅行團
【新冠肺炎】港府「不要外遊」論惹批　旅行社：是否要業界倒閉
17:26 2020/03/11
【新冠肺炎】港府「不要外遊」論惹批　旅行社：是否要業界倒閉
旅行團 疫情 電台節目 歐洲 新華旅遊 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】