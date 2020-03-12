【新冠肺炎】外遊團跌近零　旅遊業界或主動公布停團地區　

▲ 旅遊業界料旅議會或會統一公布停團地區。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情在全球肆虐，世界衞生組織（WHO）將疫情定性為全球大流行，本港多間旅行社紛取消3月多個歐洲團。有旅遊業界透露，目前出境遊是「零團」，加上大部分旅客退團，因應外遊對旅客及員工有一定風險，業界計劃由本月中到下月中，主動暫停部分路線的旅行團， 料旅議會或在今日（12日）作統一公布。

新華旅遊總經理蘇子揚今日在一個電台節目中表示，昨日10多間旅行社就疫情開會商討經營對策，初步共識於3月中至4月中會停開部分高風險地區的旅行團，實際停團安排會因應疫情調整，不再待政府發外遊警示後才調整，預計旅議會今日會公布。

他形容，以他公司為例，現時有很多旅客提出退團，歐洲團有9成旅客表示不希望出發，出境遊幾乎是「零團」，業界亦擔心現時的外遊風險較高，例如行程中政府發出外遊警示或入境限制會令團友返要隔離，令長途旅行團在出發後，有緊急的行程轉變，故業界傾向會主動公布，稍後不會出發前往的旅遊地點。

蘇子揚說，早前政府對業界的金錢支援措施幫助不大，促請提供援助，及在政策上有更明確指引。

此外，新華旅遊一個10天埃及旅行團，全團8名團友及1名領隊，均確診染病。蘇子揚稱，確診領隊 早前曾經發，目前情況穩定，而公司已要求帶團領隊返港後需休假14天才復工，故肯定該領隊返港後無回公司，但曾與同事食飯，有關同事已全部隔離。

記者：陳曉瑩