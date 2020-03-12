【意大利疫情失控】 醫院爆滿8旬夫婦確診高燒8日不獲治療　父母離世兒子哭訴：醫生讓長者自生自滅

▲ 意大利 醫院爆滿，一對夫婦確診高燒8日不獲治療，最終病逝。

新冠肺炎疫情蔓延全球，意大利確診病例逾1.2萬宗，疫情失控，當地政府宣佈全國封城。意大利醫療系統幾近崩潰，一名男子向媒體哭訴，由於醫院床位不足，父母確診新冠肺炎後被要求留在家中，發燒8天也得不到治療，在同日相繼病逝。

綜合外媒報導，意大利男子Luca Carrara表示，其確診的父母分別為86歲和82歲，二人住在意大利貝爾加莫（Bergamo）的城鎮Albino。由於醫院床位不足，院方要求其父母在家養病。結果父母在家發高燒，連續8日體溫維持在39°C，惟附近沒有醫生，召救護車也不來，無法獲得任何治療。

兒子Luca Carrara表示理解，因他在醫院裡目睹醫院病人很多，「他們不知把病人放哪裡好」。他又稱：「醫生被逼抉擇，讓長者自生自滅」，讓瀕死的人離去。

Luca Carrara表示，上周末父母情況先後惡化，最終被送往若望23世醫院，惜回天乏術，同日相繼離世。他心痛表示，父母最終孤獨離世。因為死者太多，父母幾天內就火化了，故看不到二人的遺體。

兒子：是一種恐怖病毒

Luca Carrara稱，父母生前很少看醫生。他想藉此事告訴大家病毒的嚴重程度：

這不是普遍的流感，而是一種恐怖的病毒，不幸入院，要不活著出院，要不變成屍體抬出來。

目前他與妻兒都在隔離，正為同日失去雙親而傷心。

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責任編輯：羅嘉欣