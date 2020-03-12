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【影帝確診】湯漢斯劇組陷染毒危機急停工　影帝Tom Hanks感染肺炎源頭曝光

娛樂 13:34 2020/03/12

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

湯漢斯所在劇組現已全面停工。

今早，荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）宣布，他與太太Rita Wilson確診患上新冠肺炎（武漢肺炎），成為為首位荷里活確診的明星。現時二人正在澳洲的黃金海岸大學醫院隔離中，至於湯漢斯正在演出的貓王Elvis Presley傳記片的劇組，全面停工，防止疫情進一步大爆發。

爵士中鋒魯迪確診新冠肺炎　NBA：暫停所有比賽，詳情請看：http://bit.ly/2TZc1I8

湯漢斯本來正在澳洲拍貓王生平的電影，豈料與太太一同出現發燒及身體疼痛的癥狀，在新冠肺炎測試後呈陽性反應，二人須接受隔離及檢疫。

為防止疫情在劇組內傳開，電影公司已與澳洲相關單位合作，讓劇組人員都接受檢疫，以保障工作人員安全。

電影公司華納兄弟（Warner Bros.）亦發佈聲明指：

貓王電影劇組內一名成員在澳洲籌備開拍時，便已確診新冠肺炎。電影現時在澳洲黃金海岸的前期工作已停止，我們正與澳洲衛生局緊密合作，聯絡所有與確診者有直接接觸的人檢疫，目前確診者已在接受治療。

我們公司成員的健康及安全永遠是最重要，我們亦會採取預防措施保護全球員工。

湯漢斯與太太確診新冠肺炎。

湯漢斯確診新冠肺炎後，引起全球關注。他的兒子Chet Hanks在個人Instagram更新有關父母的最新消息。

他指父母現時狀況尚好，並剛與他們通電，他們亦對病情不太恐懼。但他們現時需要接受健康防疫措施。

湯漢斯歷兩段婚姻妻子共伴低潮，詳情請看：http://bit.ly/2TI15PX

他又感謝眾人對父母的關心及祝福，並相信事件一定會變好，大家都要平安多保重。

新冠肺炎疫情持續，荷里活的電影拍攝相繼受影響。除湯漢斯外，本安排於意大利威尼斯著名景點拍攝《職業特工隊7》的湯告魯斯，亦因疫症爆發而要停工，更改為期3週的拍攝計劃，並預計會延遲上映日期。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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