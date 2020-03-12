【疫情擺酒】新人結婚酒席不設堂食派150份外賣食物福袋　彩福婚宴：特別的婚宴

▲ 有新人在疫情下擺酒，不設堂食。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，市民盡量減少外出包括聚餐，本港有不少新人因而將婚期擺酒延期，避免成為「擺酒家族」。有網民剛出席新人的婚宴，在網絡分享外賣食物相片，表示「結婚酒席，不設堂食」。有關帖文被網民瘋傳兼熱烈討論，有關婚姻集團亦發帖回應。

昨日（11日），在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，有網民分享2張在婚宴拍攝的照片，展示了多個外賣餐盒放有中式擺酒食物，包括燒乳豬、鮑魚、炸蟹鉗、雞絲竹笙湯羹、蝦仁炒西蘭花、金華火腿伴蛋白時蔬、炒粉麵及糕點甜品等。有關食物被打包成「食物福袋」，在每席的餐枱中央轉盤放有十多個膠袋，讓賓客取走，回家才食用婚宴上的菜式，帖文標明「結婚酒席，不設堂食」！

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擺酒不設堂食減感染風險

事源有一對新人的婚宴曾延期，原訂於去年11月舉行婚宴，因社會運動延至3月10日，而此時正值受新冠肺炎疫情影響，他們不想多番改期，決定向彩福婚宴集團商討，提議可否不設即場用膳，食物改用外賣盒盛載，讓賓客打包回家。

該對新人在3月10日，於紅磡置富都會商場的彩福皇宴舉行婚宴，「特別婚宴」流程只改了不設堂食，其餘程序沒更改，晚上7時恭候賓客及拍照，新人於8時半進場，並致詞、播映早拍晚播、開始各項分享表演等，席間有提供飲品，在完成所有儀式後，大約10:30派發外賣食物福袋。彩福婚宴集團表示︰

為避免賓客晚宴時除下口罩進食，增加飛沫交叉感染的風險，許多新人都選擇將婚宴延期。咁如果唔想延期，又可以點樣處理呀？多方協調下，就促成了呢一場「特別的婚宴」。

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訂制900個間隔外賣盒

彩福婚宴集團為新人重新訂制900個間隔外賣盒，將10道菜包括甜品打包，每位賓客可取一袋，以13席計，準備了150份食物福袋。

▲ 外賣福袋的婚宴食物。（圖片︰巴打絲打 Facebook Club facebook群組）

有網民看到有關帖文感到新奇及嘩然，很多負評留言包括︰「寧願無限期延遲，怕畀人講一世」、「不如Payme人情、順豐到付」及「外賣盒要加1蚊，咁本身人情做$1,000，依家畀$1,001？」等。

另有不少網民提及環保問題，表示要用很多膠盒膠袋，非常不環保，而集團表示建議客人重用膠盒。此外，有網民大讚此做法是「創婚宴先河，靈活變通」及「不會令飲食業損失及欠缺生意」。

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責任編輯︰顏紫燕