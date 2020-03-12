【販賣嬰兒】尼日利亞「嬰兒工廠」婦女淪為生仔機器　女童因姦成孕被逼產子出售

▲ 非洲尼日利亞販賣嬰兒問題嚴重，婦女及女童因姦成孕被迫產子出售。

非洲尼日利亞販賣嬰兒問題嚴重，更有不法之徒誘拐女童或婦女，她們因姦成孕被迫產子出售。當地警方近日就搗破一個「嬰兒工廠」，救出24名嬰兒及4名懷孕的年輕女孩。

年輕女孩成生仔機器

據《法新社》及《路透社》報道，尼日利亞警方於南部石油城市哈科特港（Port Harcourt）進行秘密行動，成功破獲一個「嬰兒工廠」，並拯救當中被困的24名1至2歲嬰幼兒，還有4名孕婦。

警方發言人Nnamdi Omoni指，受害人看起來既虛弱，而且營養不良，這些孩子和懷孕的年輕女孩已被送往當地醫院，作進一步檢查。

不法之徒綁架那些年輕女孩，把她們帶到「嬰兒工廠」。Omoni坦言「這不是孤兒院」，入面的婦女及年輕女孩大多被綁架而來。

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男嬰有價有市

在尼日利亞尤其是南部，「嬰兒工廠」相當普遍。這些「工廠」環境惡劣，只設小型設施，裡面的孕婦生下孩子後，便要將嬰兒出售。當中有年輕女孩甚至年僅10多歲的女童被禁錮，繼而遭到性侵及強姦。

她們來到「嬰兒工廠」便註定要走上黑暗之路，慘被強姦後，經歷十月懷胎，辛苦產下的孩子，卻被拿到黑市出售，將嬰兒賣給其他家庭。

警方指男嬰一般以50萬奈拉（約10,540港元）出售，而女嬰的售價則為30萬奈拉（約6,320港元），男嬰售價高女嬰逾1.5倍。經營「嬰兒工廠」的不法之徒令婦女淪為生仔機器，從中賺錢牟利。

責任編輯︰駱秀玲