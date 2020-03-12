【殺滅害蟲】回南天潮濕4大昆蟲出沒　衣魚+床蝨+曱甴+書蝨家居滅蟲方法

▲ 回南天潮濕4大昆蟲出沒，專家教家居滅蟲大法。

踏入回南天，天氣潮濕溫暖，各種昆蟲開始出沒。TOPick綜合消委會及專家意見，總結出家居常見的4類昆蟲，以及滅蟲方法。

家居經常出沒昆蟲

1. 衣魚

外型像一條銀色的魚，愛吃漿糊類含澱粉質的書籍、紙皮箱、報紙、衣服，衣魚好棲息於溫暖且潮濕的環境，一到春夏可在家居的床底、衣櫃發現，屬害蟲的一種，但並不會咬人，也不會傳播疾病，對人體健康無害。

消滅/預防方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森指出，只需簡單用吸塵機吸走便可，有需要時可輔以殺蟲水。他又建議市民盡量不要在家居堆積雜物，特別是舊報紙、紙皮箱，以免提供「食物」供衣魚生存，最好也不要將網購或來歷不明的紙皮箱帶返家中。

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2. 床蝨/木蝨

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

消滅/預防方法

以高於攝氏80度的熱水洗淨被床蝨污染的床上用品，如床單、被套，再用乾衣機烘乾。烘乾後，宜把它們放在厚膠袋隔離一段時間，確保窩藏的床蝨被完全消滅。



預先在吸塵器收集袋加入一些殺蟲劑，用用吸塵器於家居四周抽吸，以捕捉四處逃逸的床蝨。



使用天然矽藻土製成的粉劑，施放於床蝨出沒及匿藏處。矽藻土能磨損床蝨表皮，使其脫水而死。

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3. 白蟻

白蟻是破壞性最強的蟲，一旦木材內有白蟻，牠會蛀去所有木材方罷休；而白蟲怕光，即使斷了去路，牠們會在創另一條路繼續「蛀木」，故需依靠儀器才可「殲滅」牠們。

消滅/預防方法

在白蟻分飛期間，減少建築物的照明，建議把門窗緊閉，防止白蟻侵入室內。

保持室內空氣流通、乾爽。檢查居所是否有滲漏的地方，包括水管、排水渠，如有，應盡早處理。

若發現白蟻或白蟻巢，不要擅自處理，應盡快找專業滅蟲人員處理。

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4. 書蝨

書蝨又名「卜泥」，體色有白、淡黃或灰色。書蝨體型細小，體長約1-5毫米，肉眼不易看見。以黴菌及真菌等有機質為主食。多出現在潮濕、陰暗、通風不良的環境，會啃蝕紙質、木材等等。

消滅/預防方法

使用吸塵器清潔



保持房子乾燥，可使用除濕機、除濕包



房子濕度低時加強通風



若住宅在裝潢時發現有書蝨存在，應立即停止裝潢，請專業的除蟲消毒公司處理

5. 曱甴

曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多小強。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。

消滅/預防方法

放置毒餌、用除害劑毒殺曱甴，以下為擺放藥餌的最佳位置：

廚房角落

水渠位

垃圾筒旁

鋅盤上角落

雪櫃、廚櫃靠牆位置

微波爐、焗爐後方

另外，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止曱甴越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。

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責任編輯：羅嘉欣