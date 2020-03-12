【新冠肺炎】影帝湯漢斯澳洲開工染肺炎　梁朝偉正於當地拍Marvel《上氣》

▲ 梁朝偉正在澳洲開工拍Marvel電影《上氣：十環傳奇》。

新冠肺炎全球大流行，奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）在今天於個社交平台公布與太太Rita Wilson不幸中招，對新冠肺炎測試呈陽性反應。湯漢斯夫婦現正在澳洲昆士蘭州的黃金海岸大學醫院，接受觀察及隔離。

負責投資及拍攝湯漢斯新片的華納兄弟（Warner Bros.）發聲明指：「該片前期製作現在已停止，因為『一名製作公司成員』確診感染武漢肺炎，目前人已在接受治療，我們正在與澳洲相關健康機構緊密合作與聯繫，採取預防措施保護我們在全球的劇組人員。」

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事實上，荷里活不少電影公司在澳洲設有片廠。

除湯漢斯外，香港的影帝梁朝偉也正在當地投入演出Marvel電影《上氣：十環傳奇》（Shang-Chi：The Legend of the Ten Rings），在片中他演大反派滿大人。

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▲ 《上氣：十環傳奇》男主角劉思慕頗有防疫意識。（取自劉思慕IG）

早前，身為偉仔的經理人兼太太的劉嘉玲還當「跟得夫人」，與梁朝偉一同赴澳洲，不過劉嘉玲已香港，偉仔仍在當地開工，令不少梁朝偉影迷擔心。

至於《上氣：十環傳奇》劉思慕（Simu Liu），早前在個人IG上載自拍照，相中的他戴著3M口罩，頗有防疫意識。不過暫時未有《上氣：十環傳奇》會否停工的消息。