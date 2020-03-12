【新冠肺炎】本港診所稱鍾南山參與研發滴血驗新冠病毒　何栢良：不建議醫護作為診斷工具

▲ 有醫療中心聲稱提供由鍾南山研發的檢測產品。

新冠肺炎疫情持續，全球最少有110個國家出現感染個案，已經屬於全球大流行的疫症。 近日本港有醫療中心於社交平台推出「家用版新型冠狀病毒測試套裝」，聲稱只需一滴血，等待15分鐘後就可以得知有否感染病毒。 港大感染及傳染病中心總監何栢良指出， 不建議醫護人員將此作為診斷工具，又指一般市民不了解檢測準確度，恐會導致誤診。

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香港一間醫療集團早前於社交平台推出「新型冠狀病毒快速測試金裝」，售價一盒680元，聲稱只需15分鐘就可以得知否有染病，目的是篩選社區的隱形病人。 集團醫生 司徒敬豪回應TOPick查詢時表示，該產品是由廣州一間上市生物機構研發，在國家衞生健康委員會高級別專家組長鍾南山 團隊， 聯同內地10多間醫院及機構合作向國家科技部申請，再由香港的醫療機構包裝內地的納米技術再推出：

準確性達9成或以上、靈敏度達88%，如準確性要達到98%至99%是遲早的事。

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▲ 司徒敬豪醫生在網上介紹有關檢測產品。（影片截圖）

至於產品有否就新冠肺炎病毒作測試以及其準確性如何？司徒敬豪解釋，是次研究是由鍾南山所屬研究院，聯同內地10多間醫院一同完成該項研究，有關測試盒是利用來自全國8間醫院，及省級疾控中心提供的500多名武漢肺炎病人的樣本，以驗證測試盒的敏感性和特異性，及在臨床應用的價值。相關產品已在其集團診所共測試200多人；另有10間參加科研的診所及8間指定藥房亦有售，至今約有500至1000個人測試，全部測試結果為呈陰性。

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他強調有關的快速血清抗體測試有局限性，只用作篩選隱形病人，互補其他測試的不足。他提到，現時患者由有病徵到確診需時約5.5天，相信使用產品可有助初步測試結果呈陽性的人士盡快得到治療；而產品合內共有2組測試物品，市民可以按自己的需要作測試，可以於第1天及第14天作測試：

如市民認為較擔心，可以完成整個14天的潛伏期測試，檢查結果似驗孕咁，同時要跟從包裝的指示使用。

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對於相關產品聲稱可於15分鐘滴血檢驗是否感染病毒，港大感染及傳染病中心總監何栢良則提醒， 本港或世界各地未有嚴格數據證明其成效及靈敏度，相 關產品用作研究是可以考慮的，但如果要用於社區或公立醫院，並不建議醫護人員用此方法替病人作篩查及診斷；而且如市民 不了解檢測準確度或會導致誤診，令患者誤以為自己未有染病。

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他又指，現時醫院所用的檢測方法並不是坊間可以買到的，質疑 所有聲稱可於短時間內得出檢測結果的產品，是未有就新型冠狀病毒作出大量對比分析，基本上是未經嚴格 證實成效的 抗體檢測。如其作為一個篩查工作決定是否受感染， 在醫學上「不是一個有效的方法」 ，因部分 病人在染病後，其抗體或需多個星期才產生 抗體。

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記者：郭詩詩