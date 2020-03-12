【泰國入境限制】旅客赴泰要提供醫生紙外　需出示至少10萬美元承保醫保文件

▲ 泰國近日收緊旅客入境政策，多間航空公司表示，港人赴泰要提供醫生紙外，亦需出示至少10萬美元的的醫療保險證明文件。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，泰國收緊旅客入境政策。多間航空公司表示，港人赴泰除了須出示醫生紙證明無感染新冠肺炎外，亦要提供保額超過10萬美元（約78萬港元）的醫療保險證明文件。

國泰航空﹑香港航空﹑香港快運（HK Express）及泰國航空均在官網公布，鑑於新冠肺炎疫情發展情況，從中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗前往泰國的旅客，必須於辦理預辦登機手續時，出示於出發前48小時以內由醫生簽署的健康證明，證明在過去14日內沒有患病；旅客同時要出示保額至少10萬美元（約78萬港元）的醫療保險證明文件， 其保險之受保範圍必須包括泰。

航空公司亦指，旅客抵達泰國後，亦要接受14日隔離，轉機過境旅客則不受影響。

此外，國泰航空表示，鑑於新冠肺炎爆發，以及市場相應對航班需求大幅下跌，將逐步減少約90%往返中國內地的航班，其中3月和4月，預計會大幅減少國泰及國泰港龍網絡的其他航班，佔可運載量約百分之65%。

將暫停航班服務的地點包括（各地點的實際停飛日期及航班班次減幅或有所不同）：

中國內地及港澳台地區：高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外）

美洲：紐約（紐瓦克）、華盛頓

西南太平洋：阿德萊德

歐洲：羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞羅那

亞洲：清邁、巴林、加爾各答、克拉克、達沃、馬累、濟州、釜山、首爾、沖繩、福岡、名古屋、札幌、東京（羽田）、東京（成田）和大阪

記者：陳曉瑩