7名男子涉參加集會毆傷4名警員被捕　仍有受傷警員未康復 

▲ 警方毒品調查科（行動）鄒旺忠警司指，會追查幕後鼓動襲擊人士。

警方拘捕7名男子，年齡由13至43歲，涉嫌在今年1月19日在一個中環遮打道的集會引發的暴亂案件，多人包圍毆打在場4名警民關係組警員，導致不同情度受傷，頭部裂傷、手指骨折，以及一名因頭骨破裂留有被襲擊的磚塊碎石，經手術後現仍未完全康復。

▲ 遮打花園遇襲警民關係人員，頭破血流。（香港經濟日報資料圖片）

警方毒品調查科（行動）鄒旺忠警司指，事發後經追查大量閉路電視及現場畫面、疑人逃走路綫的商戶及交通工具提供資料，成功鎖定相關人士，昨日（11日）警方在港島半山、黃大仙、藍田、將軍澳將有關人士拘捕，現除一名涉案13歲學生獲准保釋，其餘人士均被扣查，他們報稱無業，運輸工人。

行動中，警方在被捕人住所檢獲有關當日穿著的衣服、鞋、背囊等證物；有關人士稍後會被檢控有意圖傷人及非法集結罪。

鄒旺忠說，對於案中有6名年齡在20歲以下感到憂慮，擔心青少年因受到他人鼓動，誤以為多人一起做出不法行為，警方無法拘捕。他重申，警方對有關行為會嚴厲執法，包括襲擊者，甚至幕後鼓動人士，均會將他們繩之於法，而意圖傷人罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁。警方不排除稍後會拘捕更多人士。

鄒旺忠指，當日中環遮打道的集會獲警方批出不反對通知書，但其後因場面混亂，要求中止集會，其間有警民關係組人員與主辦人士溝通，但有人指警員未能出示委任證，刻意刁難，再次鼓動挑起現場人士情緒，其後警民關係人員被包圍及襲擊，警員一度退至長江中心，但仍遭關人士拳打腳踢，並以雨傘、伸縮棍及磚塊等襲擊。

鄒旺忠則稱，警方拘捕有關集會負責人劉頴匡，現已進入司法程序；至於，是否他涉及扇動他人造成混亂，不便論述。

記者：廖傑堯