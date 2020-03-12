【英國疫倩】容祖兒疫情下完成倫敦巡唱 　Joey為觀眾健康取消巴黎演出

▲ 容祖兒完成英國站演出。（圖片：EEG）

容祖兒剛於倫敦殿堂級劇院The London Palladium完成《Pretty Crazy Love in London》世界巡迴演唱會，因不少國家受到疫情影響，家人及朋友也擔心她的健康，慶幸荷蘭、倫敦等地未受到很嚴重威脅，祖兒與團隊排除萬難之下下完成，沒有令歌迷失望。

祖兒謂，以往出埠都有帶媽咪，但今次沒有，因為媽咪大病初癒，身體抵抗力減低，留在香港不出門最安全。

祖兒又在倫敦踩單車：「去到倫敦踩了一會，算完個心願，不過踩不到半個鐘已經走，因為好凍，不夠衫，手凍到疆，怕自己受冷會影響演出。」

▲ 海外歌迷跟祖兒合照。（圖片：EEG）

祖兒在巴黎時特意去看麥當娜演出：「我好彩，看到她在巴黎最後一場演出，之後因為疫情暫停了。麥當娜表演時扭傷腰骨，但在舞台上一樣展示驚人強勁魄力，令我好佩服。」

▲ 祖兒如願在倫敦踩單車。（圖片：EEG）

據知，祖兒巴黎的巡迴演唱會，亦因為疫情影響臨時取消，祖兒 : 「其實每一站都好緊張，每日不停開會又開會，留意著疫情發展情況，及當地官方政府公佈，再決是否可安全開騷。所以巴黎歌迷朋友失望，叫我們不要取消，也沒沒辦法，最緊要大家安全，唯有希望疫情快 過去，可以在巴黎再見大家啦。」