【新冠肺炎】NBA、意甲球員齊中招　染新冠肺炎恐影響職業生涯

▲ 有專家直言，運動員在高水平比賽競技下，肺功能往往是勝負的關鍵。

新冠肺炎疫情蔓延全球各地，體育界亦不能倖免，美國籃球NBA及意大利足球甲組聯賽，都有職業運動員先後染病。有專家直言，運動員在這類高水平比賽競技下，肺功能往往是勝負的關鍵，倘若病毒令肺部出現纖維化情況，肺功能難以完全恢復，對他們的職業生涯必定有所影響。

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浸大體育及運動學系副教授雷雄德接受TOPick訪問時表示，雖然現時未有足夠臨床數據顯示，病毒對肺部影響有多大，以及肺部感染後能否完全康復，但一般情況下，若然肺部出現纖維化情況，即是肺細胞受損，影響肺部換氣運作，導致肺功能下降。

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雷雄德坦言，肺纖維化是身體上結構性的改變，即使康復後多加訓練，抑或服藥補充，都難以完全100%回復原本的肺功能，特別對於在高水平、需要高強度衝刺力的項目如田徑、游泳、單車等比賽的運動員，影響甚大：

就好似李慧詩咁，每次勝負都係差半個車轆，如果肺功能減少10%，基本上係讓賽。

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他又補充指，對於團體比賽如足球、籃球、排球等的運動員，雖然肺功能受損仍無法回復以前正常狀態，但仍可靠戰術、技術或心理等層面作出調節，影響相對較少。

雷雄德又提到，不少人以為經常做運動，身體狀態良好，感染風險會較低，直言這種想法是錯誤的。他舉例，每年奧運會都有不足1成運動員，會有傷風、感冒的情況，原因是比賽後大量體能被消耗，正正是抵抗力最弱的時候，最容易受到細菌病毒感染，所以特別是運動員，更需要注意個人衞生問題。

醫生：嚴重肺炎患者因無法吸氧致死

▲ 梁子超表示，目前大部分感染新型肺炎患者病情不算嚴重。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會主席、呼吸系統科醫生梁子超表示，肺部主要靠肺氣泡以作氣體交換，為血液供應氧氣，但當肺部出現發炎時，肺氣泡未能正常運作，影響氣體交換過程，所以患者會出現呼吸不適的情況。

他又指，輕型肺炎患者的肺氣泡會出現發炎、水腫，不一定會有肺纖維化情況，所以隨著病毒消除後，可靠肺細胞的再生能力而慢慢康復。不過，若然病毒已令肺部出現嚴重纖維化情況，即肺氣泡的硬化，肺組織結構已被破壞，就會大大減低肺功能，甚至可以令患者無法吸氧窒息死亡。

梁子超表示，目前資料顯示感染新冠病毒後出現嚴重病情的個案不多，約佔整體病例1至2%，大多數患者屬輕症患者，更有少部分肺炎康復者，肺功能可逐步回復正常。他相信即使運動員不幸感染，對他們的身體機能影響不大，但不能輕視疾病及掉以輕心，為保護自己及親友，應要時常留意個人衞生清潔。

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記者：陳子謙