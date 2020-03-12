  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 20:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】湯漢斯與太太到澳洲多個景點「播毒」　無帶口罩與粉絲親密接觸

娛樂 16:16 2020/03/12

分享：

熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

湯漢斯太太確診患新冠肺炎。

63歲奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）成為首個確診新冠肺炎的荷里活影星。網民查看湯漢斯的個人社交媒體時發現，湯漢斯太太Rita Wilson在澳洲拍攝電影期間曾到多個澳洲景點觀光，有傳播病毒的潛在危機。

湯漢斯今日（3月12日）在instagram公佈與太太確診新冠肺炎。正在澳洲黃金海岸拍攝貓王生平電影的湯漢斯，和太太一同出現發燒及身體疼痛的癥狀，在新冠肺炎測試後呈陽性反應，二人正在接受隔離及檢疫。

湯漢斯太太更曾到節目《Nine's Today》接受訪問，節目主持David Campbell現在亦正在接受隔離。David接受媒體訪問時表示會面Rita時，並未發現對方有病徵。

節目《Nine's Today》。（網上圖片）

影帝湯漢斯確診詳情，請看：http://bit.ly/2TLezL8

湯漢斯夫婦曾到旅遊熱地

然而，有網民追尋湯漢斯的instagram發現，湯漢斯夫婦在澳洲期間，曾到訪數個旅遊熱地，包括悉尼歌劇院、邦迪海灘等。湯漢斯更在沒有帶口罩的情況下與粉絲近距離自拍。

而湯漢斯太太在確診新冠肺炎前，曾到悉尼歌劇院和坐船觀光。

由於湯漢斯夫婦相當親民，在澳洲期間面對粉絲拍照和握手要求都來者不拒。加上身為歌手的湯漢斯太太在澳洲期間曾開兩場騷，當時湯漢斯亦化身台下觀眾欣賞。

令人聯想夫妻二人在不知情的潛伏期間「播毒」，情況令人擔心。

（IG圖片）

湯漢斯兒子代父母報平安

據悉，湯漢斯在1月26日抵達澳洲，雖然他的個人社交媒體沒有透露更多感染的情況，暫時會配合當地的安排觀察和隔離。

（IG圖片）

湯漢斯的兒子Chet Hanks亦有就父母的情況向粉絲匯報：「我剛剛已致電給他們，他們都安好，他們都不是病重，而且並不擔心。但現在當然要進行健康預防措施。」

影帝梁朝偉正在澳洲拍攝Marvel《上氣》，詳細請看：http://bit.ly/338JhAT

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 湯漢斯 梁朝偉 疫情 電影 澳洲 悉尼 口罩 肺炎 發燒

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】