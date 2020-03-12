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【新冠肺炎】星晨旅遊取消即日至3月底全線歐洲及埃及旅行團

社會 14:22 2020/03/12

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熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

星晨旅遊取消即日至3月底全線歐洲及埃及旅行團。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情在全球肆虐， 世界衞生組織（WHO）將疫情定性為全球大流。星晨旅遊宣佈，鑑於疫情在歐洲多國蔓延，為保障顧客及員工的健康，決定取消即日（12日）至3月31日出發的全線歐洲及埃及旅行團；受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費，旅行社會派人主動聯絡已報名旅客。

記者：陳曉瑩

 

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