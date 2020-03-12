【新冠肺炎】星晨旅遊取消即日至3月底全線歐洲及埃及旅行團 社會 14:22 2020/03/12 分享： 熱門 湯漢斯 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 星晨旅遊取消即日至3月底全線歐洲及埃及旅行團。（經濟日報資料圖片） 新冠肺炎疫情在全球肆虐， 世界衞生組織（WHO）將疫情定性為全球大流。星晨旅遊宣佈，鑑於疫情在歐洲多國蔓延，為保障顧客及員工的健康，決定取消即日（12日）至3月31日出發的全線歐洲及埃及旅行團；受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費，旅行社會派人主動聯絡已報名旅客。 記者：陳曉瑩 相關文章 【新冠肺炎】外遊團跌近零 旅遊業界或主動公布停團地區 今日 13:03 【新冠肺炎】外遊團跌近零 旅遊業界或主動公布停團地區 【新冠肺炎】新華旅遊埃及團3人確診 屯門兆禧苑夫婦、大埔富亨邨食環管工同團感染 23:05 2020/03/10 【新冠肺炎】新華旅遊埃及團3人確診 屯門兆禧苑夫婦、大埔富亨邨食環管工同團感染 【新冠肺炎】泰國旅遊局實施新入境措施 港澳旅客入境需隔離14天 10:41 2020/03/09 【新冠肺炎】泰國旅遊局實施新入境措施 港澳旅客入境需隔離14天 旅行團 疫情 埃及 歐洲 星晨旅遊 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎