【新冠肺炎】 資助不包8成自由工作者　舞台界批政府「離地」

▲ 藝術界工會批評政府的支援業界的措施不足。（黃建輝攝）

新冠肺炎使康文署的文康設施及中小學突停擺，舞台藝術界被迫停工，藝術界工會於2月初曾向業界調查，逾半從業員指已知損失已達1.5萬元以上，財政狀況只能支撐至3或4月。政府早前宣布撥款5千萬元予藝發局牽頭的「藝文界支援計劃」，工會批評計劃遺漏自由身從業員、7,500元個人單次援助金，及8萬元藝團資助金嚴重不足等，並提出一系列建議。

香港舞台藝術從業員工會於2月4日至6日向440名從業員及52個團體發問卷，結果指，逾8成的從業員是自由身工作，需停工3至7個月；逾5成指若疫情持續至4月底，損失金額將達3萬元以上，財政狀況只可支撐至4月底，另有2成團體3至4月更面臨結業。

「藝文界支援計劃」中列明每個藝團將直接獲發8至15萬元補助，惟香港舞台技術及設計人員協會主席徐碩朋表示，一個中小型節目製作費約為40萬元，僅後台工作人員已約有10名，每人月入約1.9萬元，共涉至少19萬，而一個節目台前幕後更可涉3,500個工作崗位，認為資助金額十分「離地」。

工會指，單計康文署在2至3月因閉館而停止的節目至少有350個，失去的製作費已達1.4億元。香港專業戲劇人同盟副會長陳焯威亦指，部分節目獲「延期演出」，但變相是「取消並重新演出」，因已支出的製作費用是不可逆轉，如宣傳、租場、製作道具等。

另外，「藝文界支援計劃」亦為個人藝術工作者資助7,500元，並估計香港僅有4000名自由工作者，工會質疑學校藝術教師及舞台管理及技術人員等是否計算在內，而根據統計處2019年數字顯示，「藝術、娛樂及康樂活動」人數已有5.8萬人，香港舞台藝術從業員工會籌委會委員黎玉清形容：「多崗位被忽略，是最傷業界的心。」

香港戲劇協會副會長張可堅舉例指，一名學校藝術教師，一星期約工作10小時，時薪為400至600元，月入約1.6萬元，而工會調查亦指，逾5成受訪者指若疫情持續至4月底，損失金額將達3萬元以上，批評7,500元資助實屬不足。工會委員胡俊謙指：「最大問題是自由身教育及巡迴演出者排除在計劃外，根本申請不到。」

工會促政府檢討計劃、交代「防疫抗疫基金」資助藝術界剩餘1億元的去向，及長遠訂立及改善合約和訂金制度。

記者：鄧凱文