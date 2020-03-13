【齊心抗疫】尖沙咀名人食堂生意急跌8成　良心老闆力撑保父親心血員工飯碗

▲ Martin說現今香港飲食業經營十分困難，但他有信心當疫情減退後，香港人都願意再出來再消費。(黃建輝攝)

新冠肺炎全球蔓延，巿民為自保都減少出外用餐，飲食業無可避免受到嚴重打擊。在尖沙咀有隱蔽名人飯堂之稱的龍圖閣，疫情來到令生意受重創，餐廳老闆陳強（Martin）說︰「生意插水式下跌，生意額最少跌7至8成，天天在蝕錢。」

但他卻從沒想過把餐廳關門大吉，因龍圖閣是他跟先父的心血，還有不想令跟員工失業，自言員工對他很重要︰「一個都不能少！」

▲ 餐廳環境闊落，充滿中式風格。(黃建輝攝)

開在尖沙咀某商廈1樓的龍圖閣，一直是明星飯堂，國際巨星甄子丹，還有楊采妮、李思捷都是座上客。Martin說︰「去年社會運動令生意額少了一半，幸好去年12月及1月中，因過冬及團年飯大家要訂枱食飯，生意反彈不少，但到1月底生意應聲下滑。」

農曆新年後，不少公司都讓員工home office，午市人潮驟減，晚市更是水盡鵝飛，「以前午市及晚市經常坐滿，疫情後試過有一天只有5枱客人。以前餐廳一天約有3至4萬元生意，現在只有數千元，大跌7至8成。」

Martin自言餐廳天天蝕錢，又見到有些行家暫時關門甚至結業，但他卻從沒此打算，全因為了已過身的陳爸爸，「爸爸以前是做中菜廚師，放假總會留在家煮很多美食，就這樣練成我很嘴刁。」

▲ 兩父子的感情十分要好，Martin說一定要保住餐廳，以免浪費爸爸的心血。(被訪者提供)

後來，Martin長大了投身地產界，有次機緣巧合下見到一個舖位，他知爸爸一直想擁有一間屬於自己的餐廳，於是便決定租下及開設龍圖閣。

「我負責管理，爸爸負責監管菜式，兩父子一起做開心，我們又可以天天見到，這裏有我跟爸爸無窮的回憶。爸爸數年前離世，我更加要盡力守住這間餐廳，不能浪費爸爸的心血。」

不只為爸爸，Martin說更要支持一班忠心的員工，「龍圖閣開了10年，大部分的員工都做足10年，這是很難得的，我們關係像一家人感情很深厚。他們都是家庭支柱，很需要一份工作，我沒有想過裁員，生意蝕了錢可以搵過，但員工的感情很珍貴，是金錢買不到了，所以我堅持一個員工也不能少。」

▲ 這款請來中醫師設計的抗炎防疫湯水，會免費送給食客飲。(黃建輝攝)

提供食療湯水

Martin為了保住餐廳，於是推出了多項開源節流的方法，他說節流部分可做的不算多，主要是減低成本，如因食客量大跌便減少食材來貨，反而他希望在開源上做得更多，包括加強湯品的種類。

餐廳邀請中醫師設計了多款湯水，其中一款名為抗炎防疫湯水，就免費送給食客飲，材料有生黃芪、炒白术、防風、太子參、魚腥草、佩蘭、甘草等等。「這款湯有提高免疫力，增強肺氣、健脾袪濕、清熱解毒的功效，希望食客飲後身體健康。」

其他湯水，還有防治感冒及止咳的鱷魚肉健肺湯、強筋健體的靈芝養心湯等等。

▲ 閩南籠仔蒸花蟹糯米飯（$468 / 細、$568 / 大）︰炒香糯米飯後，把花蟹跟糯米飯一起放在籠仔蒸，飯粒吸收蟹的精華，啖啖都是鮮味。(黃建輝攝)

跟其他食店一樣，龍圖閣也推出外賣服務，餐廳主打的手工菜式全部均可外賣，午市外賣自取有9折優惠，午晚市外賣消費滿$500，更可免費送貨。

外賣加強之餘，Martin表示，堂食就必須令食客吃得放心，故要做足衛生措施，餐廳會為食客提供搓手液消毒雙手，更會供應熱水，讓他們清潔餐具。

▲ 百花馬友鹹魚蝦膠煎肉餅（$148）︰把蝦膠、豬肉及馬友鹹魚切碎後撈勻，再搓成薄餅形狀煎香，外脆內嫩。(黃建輝攝)

「我們在座位上都會作出安排，如4位客人，我們會提供8人枱，大家有點空間，另外會安排每一枱食客都有一定隔離，讓大家可以坐得疏遠一點。我們提供公筷之餘，也不時會提醒食客要使用，盡量保持衛生。」

記者：招美寶