【311九周年】香港夫婦放棄教鞭赴日本救災　居東北4年義助居民重建家園：人生不只賺錢 　

▲ 香港教師夫師Larry及Stella，甘願放棄教書生涯，去日本為311地震災民重建家園。

縱然受新冠肺炎疫情影響，但日本人從未忘記9年前的一場311東北大地震。任職教師13年的香港夫婦蔡明康（Larry）及王淑賢（Stella），4年多前甘願放棄香港一切，辭職遠赴日本東北救災及宣教，希望以身體力行關心及支援當地居民重建生活，喚醒大家人生不只於賺錢。

2011年3月11日下午2時46分，日本東北一場8.9級世紀災難，引發起巨型海嘯及福島核事故，轟動全球。東北沿海三縣，包括岩手、宮城及福島是重災區，逾15.8萬人遇難，有2,500多人至今仍下落不明。

「我們來日本東北定居應該有4年多，在疫情未嚴重時，主要幫當地公公婆婆及小朋友舉辦活動，或在周末崇拜中幫手。」曾任中學副校長的Larry（46歲）及教地理的太太Stella（43歲），其實早於2012年時曾離開教書崗位，跟隨基督教機構到日本災區救災及傳福音。

▲ Larry及Stella在2012年跟義工團體到日本參與清理工作，當時四周一片頹垣敗瓦。（受訪者提供圖片）

「或許是機緣巧合吧，我們素來很喜歡去日本旅行，在311發生後，太太恰巧因為新學制推出而被中止合約，而我就要被調職擔任國民教育科目主管。環境及崗位上突然有改變，卻非自己所想，考慮過後就辭職。」

兩夫婦雖然有繼續找工作，但苦候多時卻沒回音，加上311大地震發生，他們頓感未清楚前路該如何走，於是決定給自己1年時間去日本探索。

▲ 他們曾住大船渡市半年，會到公營住宅探訪災民。（受訪者提供圖片）

Larry及Stella在短短4個月期間，跟隨教會團體去過岩手及宮城做短期宣教，亦有跟日本義工組織去災區做清理工作及探訪，甚至試過到北海道打工換宿，了解日本文化及生活習慣。

「當時災區情況是非常差，一片荒涼，周圍是頹垣敗瓦，滿佈瓦礫、垃圾及廢鐵，大部分災民更要住在臨時房屋，跌下來時鐘甚至依然停留在地震的那一刻，畫面讓人痛心。」Larry說。

4年前正式辭職 定居東北

出走一年後，他們又再回港重執教鞭兩年，直至2015年才退下火線。而在這兩年間他們一邊工作，一邊進修日文及神學，同時間申請宗教工作簽證到日本定居。

在2016年9月，他們正式來到日本，頭兩年是在仙台生活，繼續學日文，以及在曾被海嘯沖毀的教會內幫手，舉辦聚會教災民做手工及烹飪。半年前就移師大船渡，而剛在3星期前就來到人口只有1.5萬的山田町。

▲ Stella亦會教災區小朋友做手工勞作，看到他們滿足的笑容是最開心。（受訪者提供圖片）

「當然可以繼續教書，教年輕人知識及價值觀，也是件開心事。但親眼目睹過日本災區場面後，我們會覺得人很脆弱，甚至感到災民的消極，失去所有希望，我們倒是盼望能將從信仰而來的愛及祝福帶給他們。」Stella說。

現時他們在日本的生活費及住宿，全由教會及朋友資助。Larry說︰

教書時每月合共約有十萬元收入，現在幾乎少一半，但能足夠應付基礎生活，沒欠缺，我們便心滿意足了。人生是不只於賺錢，快樂亦不是建基於物質富足，反而心靈滿足才最重要。

▲ 他們兩夫婦會在災區協助舉辦活動，Stella會教婆婆及媽媽們做手工及烹飪。（受訪者提供圖片）

現居樸素小町 感激災民相信自己

現時Larry及Stella居住的山田町，人口不多，大部分是老人家，四周也是空地，發展停滯，但他們已經習慣了。

▲ 山田町位於岩手縣中部沿岸，人口只有1.5萬人，是311地震的重災區之一。（受訪者提供圖片）

雖然the city is dying，但我們繼續舉辦活動，探公公婆婆，教他們做手工、烹飪，看到他們能夠親手完成一件手工，那種滿足的笑容對我來說是最開心。

▲ Larry印象最深刻是有次製作手沖咖啡給災民，有近百歲婆婆甚至跪低向他致謝。（受訪者提供圖片）

而Larry印象最深刻的，就是在大船渡時曾製作手沖咖啡予災民試飲，有位近100歲的婆婆甚至跪低向他致謝，說感受到他們的付出。

我當然很開心，但同時亦覺得受之有愧。

對於未來，他們兩夫婦希望能繼續留在日本，陪伴一班災民重建生活，就算要放棄高薪厚職，他們也希望能藉著自己喚起港人，日本並非只是個旅遊的地方，身體力行去關心及支援當地北復興同樣重要，為日本盡一分力。



記者︰黃依情