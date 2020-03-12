【停課不停學】家長別填滿孩子時間　宜放手讓孩子玩耍探索

▲ 家長宜安排放空時間讓孩子自由玩耍，從中觀察他們的興趣與發展。

不要害怕讓孩子「無聊」，讓孩子主動玩耍。有一位朋友跟我說起孩子的時間表，她的孩子五歲，每天除了學習、做功課的那一個多小時之外，不知道該怎麼安排。她感覺如果孩子的時間表沒有被填滿，就等於浪費時間。

有這種時間恐慌的家長還不少，然而，孩子是可以從主動玩耍之中，學到很多東西的。以五歲的孩子為例，他們的協調能力還在發展當中，玩玩具、做手工等對於之後更好地掌握寫字很有幫助。

【停課不停學】6個免費數學互動遊戲工作紙 牛津在家學習資源包【附下載連結】

所以，每天都可以給一些時間讓孩子決定自己玩甚麼；當然，得把電子產品排除在這一時間段以外。玩角色扮演的孩子，在體會故事的魅力；玩樂高的孩子，正在理解物體的結構和形狀等；有的孩子喜歡亂塗亂畫，說不定他正在觀察顏色。孩子天性就應當會玩，玩同樣也是學習。

盡量不要把學習的事留到晚上，這會造成孩子愈來愈拖延。如何讓孩子聽話地坐在書桌前面，是要經歷一個過程的。大可不必羨慕別人家「聽話」的孩子，因為每個孩子都需要引導才能養成好的學習習慣。

【停課不停學】讀好書擴闊世界觀 網上圖書館逾4600本世界童書免費睇

宜早上安排孩子學習

無論家中的照顧者是誰、無論學習時間的長短，很有必要安排孩子早上學習，先做完一天中最重要的事。有的父母因為白天上班，晚上才能輔導孩子做功課，那麼可以嘗試早上抽出十分鐘跟孩子看看今天要學習的內容，之後孩子由其他人照顧，也可以做一些學習的事。

【停課不停學】善用免費網上資源 媽媽分享幼兒在家學習3個建議​​​​​​​

需要在電子產品上做的事，比如看卡通、玩教育遊戲等，可以安排在下午或者晚飯後。然而，切勿將電子產品作為獎勵與學習掛鈎，避免讓孩子產生為了遊戲或卡通才學習的思維定式。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「微光集」，原題為「勿填滿孩子的時間表」。

更多「停課不停學」的育兒心得，即睇︰

【停課不停學】每日陪睇新聞學衞生常識 前主播趙麗如教子女做家務妥善處理口罩

【停課不停學】何基佑毋須補充練習填塞時間 「超級奶爸」善用家中物品教仔做實驗

【停課不停學】沈旭暉太太與女兒創作抗疫兒童繪本 身教孩子捐贈口罩關心身邊人【附免費下載連結】​​​​​​​