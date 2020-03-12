雌雄網上騙徒落網　涉以空頭支票購名牌手袋騙款達60萬元

▲ 警方拘捕2男女涉以空頭支票網上購名牌行騙案。(NOW電視畫面)

警方新界南總區重案組在尖沙咀拘捕2名男女，涉嫌欺騙手段取得財產及管有他人身份證，在2019年12月至今年3月，疑以「空頭支票」購買名牌手袋及手機，至少涉及20宗，騙取金額達60萬元；行動中，警方檢獲一個懷疑贓物手袋，涉及金額2.5萬元。

▲ 警方展示檢獲證物，包括行動中檢獲一個名牌手袋。(NOW電視畫面)

被捕男子姓杜(21歲)和女子姓吳(32歲)，他們於網上買賣平台及社交平台，向放售手袋、手提電話等貨物的網站埋手，騙徒每次透過支票存入款項購買該些貨物，受害人誤信騙徒已付款，將該些貨物交予騙徒後，但其後發現支票未能兌現「彈票」。

警方接報後展開調查，昨日（11日）下午約5時，於尖沙咀加連威老道與漆咸道南交界進行交易時，被埋伏警員拘捕，並起回一個約值2.5萬元的手袋。

2人被捕時， 警方在他們身上檢獲一批支票，懷疑與案有關；女子更藏有一張屬於他人的身份證。2人現正被扣查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民及商戶進行網上交易時，應向銀行核實轉帳交易是否已經完成，如買家或賣家催促盡快完成交易便要提高警覺。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。

記者：廖傑堯