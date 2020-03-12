港大研究證毒性有機錫化合物可經食物鏈增多　人類食用積存毒素海產或損健康

▲ 港大研究顯示中華白海豚體內含高濃度毒性有機錫化合物，認為毒素是從食物鏈中獲取，人類進食受污染海產或有損健康。（資料圖片）

有機錫化合物被廣泛用於船舶和海水養殖設施的防污劑，但部分屬高毒性的生物抑制劑。港大研究發現在本港附近水域生活的擱淺中華白海豚及江豚，體內含有高濃度有機錫化合物，證明毒素可在食物鏈中倍增，若人類食用受污染海產，或對健康造成影響。

在過去數十年，三丁基錫（TBT）和三苯基錫（TPT）等有機錫化合物被廣泛應用於船舶和海水養殖設施作防污劑用途，兩種化合物都是高毒性，每升1至50微克的水平便可抑制海藻生長，導致海洋無脊椎動物和魚類死亡；低濃度每升1至10納克的水平，足以破壞海洋生物的內分泌系統，導致蠔生長遲緩和外殼增厚、螺類雌性動物發育出雄性器官等異常情況。而高濃度的TPT更可影響哺乳動物的免疫、神經、心血管和生殖系統。

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港大太古海洋科學研究所教授梁美儀的團隊發現，近年TPT的污染情況呈上升趨勢，更在本地不少食用海鮮中檢測到，其中鰨沙魚內的TPT濃度更超出了食品安全標準。

團隊又與廈門大學和海洋污染國家重點實驗室合作，在2015至2017年間，研究擱淺中華白海豚和江豚的樣本，以及大嶼山西北（即內河口）和西南（即外河口）水域收集海洋軟體動物、甲殼類動物和魚類的樣本，量度其TPT及相關分解物的濃度。

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結果發現，中華白海豚肌肉組織中的TPT濃度平均值是每克1,893.8納克濕重，於江豚肌肉組織中的TPT濃度平均值則為每克1,477.6 納克濕重，比目前世上已知的最高TPT濃度的海洋哺乳動物偽虎鯨要高。

研究又證實TPT等可通過海洋食物鏈進行生物放大，其濃度沿食物鏈在各級生物體內逐漸遞增。

梁美儀表示，市民應避免及減少食用大型魚類（如兩斤或以上的牙䱛魚和鯊魚）及底棲魚類（如牛鰍和鰨沙魚），可選擇甲殼類、貝類和較小魚類進食，從而降低TPT和其他污染物的攝取量。

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責任編輯：徐紹軒