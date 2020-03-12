環團調查發現深水灣越冬斑蝶躍升22倍　屯門小冷水斑蝶升1.5

▲ 斑蝶群集。(綠色力量提供)

斑蝶有群集越冬習性，會從嚴寒地區遷往較暖和地區渡冬，每年約10月開始，便有斑蝶從香港以北較寒冷地區飛來渡冬。環保團體綠色力量於今(12日)公布最新「越冬斑蝶調查」結果，總結剛過去的冬天（2019年10月至2020年2月）在本地錄得的越冬斑蝶數目及習性，小冷水錄得越冬斑蝶649隻；深水灣521隻；分流200隻；水口68隻。與前一年冬天比較，小冷水和深水灣均錄得顯著升幅，其中深水灣更大升22倍，數目亦是自2009年調查以來第三高。

▲ 藍點紫斑蝶。(綠色力量提供)

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綠色力量自2009年開展「越冬斑蝶調查」，涵蓋四個本地斑蝶越冬地點，包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山的分流和水口。不過，綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，小冷水和深水灣過去十年錄得的越冬斑蝶數目一直反覆，往往約2至3年會出現一次高峰。以小冷水為例，最新2019年冬天錄得數目雖然較前一年冬天上升1.5倍，但與對上一個高峰期2015年冬天的1,596隻仍有距離，相信下年度冬天將繼續錄得升幅。至於深水灣，歷年數目亦見反覆，但近年明顯呈上升趨勢，顯示當地是重要的斑蝶越冬地。

▲ 大嶼山分流。(綠色力量提供)

▲ 紫斑蝶群集。(綠色力量提供)

此外，單家驊指從4個地點錄得的斑蝶類型和越冬模式，發現小冷水和深水灣，與大嶼山的分流和水口的越冬斑蝶，很大機會屬2組來自北方不同地區的斑蝶群。首先是斑蝶群的出現時間，小冷水和深水灣的大約於11月出現，至翌年1月仍有記錄；分流和水口的則較早出現，約10月開始出現，但至12月已幾乎沒有記錄。其次是斑蝶群的種類，小冷水和深水灣的佔絕大多數屬烏鴉型；分流和水口的則以老虎型為主。而進一步從斑蝶群逗留時間推斷，小冷水和深水灣有機會是斑蝶越冬地，即斑蝶會於該地逗留直至冬天完結。而分流和水口則屬中途站，斑蝶只會短暫停留，之後會再飛往其他地方渡冬。

▲ 大絹斑蝶。(綠色力量提供)

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責任編輯：洪芷晴