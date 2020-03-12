李梓敬跨黨報名新民黨初選　晚上宣布退出自由黨

▲ 自由黨李梓敬今早宣布跨黨挑戰容海恩，已經報名參加新民黨新界東立法會初選。（李梓敬fb）

新民黨立法會初選今日（12日）截止報名，新民黨新界東立法會議員容海恩已報名黨內初選，但自由黨李梓敬今早宣布跨黨挑戰容海恩，已經報名參加新民黨新界東立法會初選。不過，自由黨黨魁鍾國斌表示，自由黨不會接受跨黨參選，李梓敬遂於晚上宣布退出自由黨。

新民黨上周公布初選機制，破天荒接受非黨員報名，政界早已傳出，李梓敬會跨黨參加新民黨初選，他今日交代決定，表示會以平常心參選。據了解，李梓敬已去信自由黨要求暫時凍結黨籍，並申請於9月的立法會選舉，以自由黨及新民黨「雙牌頭」参選。

對於李梓敬參加新民黨初選，鍾國斌稱李梓敬以書面通知了黨內領導層，但未獲同意或授權報名，有關做法不尊重自由黨。該黨將要求他退黨，或盡快召開中委會會議，決定是否革除其的黨籍。李梓敬遂於晚上宣布退出自由黨，強調萬般不捨，對自由黨只有感激之情，希望未來仍可一起為香港未來打拼。

自由黨榮譽主席田北俊早前稱，上屆立法會新界東直選，李梓敬名單只得2萬多票，而李梓敬之後未有在新界工作，加上新民黨於去年區議會選舉成績一般，假如李梓敬決意參加新民黨初選，只能「祝他好運」。

另外，公民力量發言人林宇星及社區主任陳志豪，亦已報名新民黨黨內新界東初選。