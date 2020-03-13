【防疫食譜】增強免疫力抵抗病菌 營養師教15分鐘煮無水海鮮鍋【附製法】
健康 15:57 2020/03/13
新冠肺炎疫情蔓延全球，經常在家煮飯，同時又要苦惱煮甚麼菜式增強抵抗力？「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）在instagram「eat.well.nutrition」教大家用15分鐘煮海鮮鍋，食材包括蟹、蝦、蜆，含豐富蛋白質、鐵質、鋅質，有助提升免疫力，而且低脂低熱量，適合減肥人士。
「一鑊熟」無水海鮮鍋
材料（2人份量）
- 蟹：2 小隻（400克）
- 蝦：1/4 斤（150克）
- 蜆/花甲：半斤（300克）
- 娃娃菜：2棵
- 白蘿蔔：2碗
- 薑片：5至7片
- 蔥：3條
做法
- 1. 在一個大盆中，加入清水和一茶匙鹽，加入花甲，讓蜆吐沙至少1小時。倒去污水，用清水沖洗一下，瀝乾。
- 2. 蟹切件，洗淨。
- 3. 蝦用水沖洗淨。
- 4. 娃娃菜洗淨切件。
- 5. 白蘿蔔削皮，切成片。
- 6. 蔥洗淨切段。
- 7. 準備一個大易潔煲。在煲底層依次序先放入娃娃菜、白蘿蔔、薑片、蔥段、蝦、蜆和蟹。
- 8. 蓋上煲蓋，中火煮5分鐘後，轉用細火煮10分鐘即成。
蟹、蜆：含豐富鋅質
Gloria受訪時表示，有研究指鋅可以減少感冒次數、縮短感冒和症狀持續的日子。缺乏鋅會令T細胞白血球的數量下降、巨噬細胞和中性白細胞的活躍度下降。
食物例子：蠔、豬膶、牛肉、豬肉、羊肉、豆類。建議每天進食5至9兩含有鋅的肉類。
蝦：含豐富蛋白質
- 有助製造白血球，有助抵擋細菌入侵。
蜆：含豐富鐵質
- 有助製造紅血球，保持血液循環；亦有助製造淋巴細胞(lymphocytes )，維持免疫系統的運作。
謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。
【防疫食譜】增強免疫力減少感冒 營教師教10分鐘煮薑蔥蠔【附製法】
【防疫食譜】保護上呼吸道清腸胃 營養師教12分鐘煮大麥牛肉粥【附製法】
責任編輯：黃泳欣