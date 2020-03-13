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【防疫食譜】增強免疫力抵抗病菌　營養師教15分鐘煮無水海鮮鍋【附製法】

健康 15:57 2020/03/13

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

營養師推介含豐富蛋白質、鐵質、鋅質的海鮮鍋，有助提升免疫力。（相片由註冊營養師謝詠瑩提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球，經常在家煮飯，同時又要苦惱煮甚麼菜式增強抵抗力？「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）instagram「eat.well.nutrition」教大家用15分鐘煮海鮮鍋，食材包括蟹、蝦、蜆，含豐富蛋白質、鐵質、鋅質，有助提升免疫力，而且低脂低熱量，適合減肥人士。

「一鑊熟」無水海鮮鍋

材料（2人份量）

  • 蟹：2 小隻（400克）
  • 蝦：1/4 斤（150克）
  • 蜆/花甲：半斤（300克）
  • 娃娃菜：2棵
  • 白蘿蔔：2碗
  • 薑片：5至7片
  • 蔥：3條

做法

  • 1. 在一個大盆中，加入清水和一茶匙鹽，加入花甲，讓蜆吐沙至少1小時。倒去污水，用清水沖洗一下，瀝乾。
  • 2. 蟹切件，洗淨。
  • 3. 蝦用水沖洗淨。
  • 4. 娃娃菜洗淨切件。
  • 5. 白蘿蔔削皮，切成片。
  • 6. 蔥洗淨切段。
  • 7. 準備一個大易潔煲。在煲底層依次序先放入娃娃菜、白蘿蔔、薑片、蔥段、蝦、蜆和蟹。
  • 8. 蓋上煲蓋，中火煮5分鐘後，轉用細火煮10分鐘即成。

蟹、蜆：含豐富鋅質

Gloria受訪時表示，有研究指鋅可以減少感冒次數、縮短感冒和症狀持續的日子。缺乏鋅會令T細胞白血球的數量下降、巨噬細胞和中性白細胞的活躍度下降。

食物例子：蠔、豬膶、牛肉、豬肉、羊肉、豆類。建議每天進食5至9兩含有鋅的肉類。

蝦：含豐富蛋白質

  • 有助製造白血球，有助抵擋細菌入侵。

蜆：含豐富鐵質

  • 有助製造紅血球，保持血液循環；亦有助製造淋巴細胞(lymphocytes )，維持免疫系統的運作。

謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebookinstagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

【防疫食譜】增強免疫力減少感冒　營教師教10分鐘煮薑蔥蠔【附製法】

【防疫食譜】保護上呼吸道清腸胃　營養師教12分鐘煮大麥牛肉粥【附製法】

責任編輯：黃泳欣

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