【C朗隊友確診】C朗隊友中招添集體運動感染憂慮　一文睇清本港各類體育設施人數限制

▲ 意甲球會祖雲達斯有球員確診新冠肺炎。（魯加尼Twitter圖片）

新冠肺炎疫情擴散全球，各國體壇亦不能倖免。與球星C朗拿度共用更衣室、意甲球會祖雲達斯的隊友後衞魯加尼（Daniele Rugani）亦確診感染新冠肺炎，球會即日起執行隔離政策，目前多一名球員貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）需隔離。而在周日（8日）最後一隊與祖雲達斯對賽的國際米蘭，更在魯加尼確診消息公布後，宣布即時停止所有操練活動。

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疫情橫掃國際體壇，本地體壇又如何面對？港超聯賽事在本月重開，足總早前指，本月賽事將以將軍澳運動場作閉門賽場，並會滿足衞生署的防疫指引，每次只能有最多6名球員同時間在更衣室內，球員在比賽前後均不能使用淋浴設施，意味球員作賽後，未必可以即時沖身。

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而隨着公共服務逐漸恢復，康文署旗下部分體育場館亦在昨日（11日）重開，重開的室內體育設施包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室／檯、單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。戶外硬地球場、滑板場、網球場、運動場的跑道等亦在早前重開。

▲ 疫情肆虐下，康文署轄下的室內羽毛球場將設人數限制，每個球場限最多4人逗留。（資料圖片）

不過，其他文康設施，包括運動場（跑道除外）、草地球場、人造草地足球場、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心的歷奇公園、水上活動中心和度假營，則會暫停開放直至另行通告。

▲ 康文署轄下體育館昨（11日）起開放部分設施，但為防止病毒傳播，館內更衣室將不會開放。（資料圖片）

雖然市民平時保持戴口罩，但運動時為了呼吸，難免會除下口罩，增加傳播機會。康文署指，為免人多聚集及減少社交接觸，會在重開的運動設施採取特別措施，包括限制設施使用及逗留人數（見表）、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，而羽毛球場、草地滾球場及乒乓球枱以隔球場／隔球道／隔球枱方式開放。康文署會在場地擺放消毒地毯、提供酒精搓手液及加強清潔措施，市民在進場前則需量度體溫，更衣室及沖身設施亦會暫停開放，以減少病毒傳播的風險。

各類體育設施人數限制：

羽毛球場 每個球場只限最多 4 人逗留 壁球場 每個球場只限最多 4 人逗留 乒乓球室/檯 每個球檯只限最多 4 人逗留 單車賽道 在共用時段，賽道只限最多 10 人使用 室內高爾夫球發球道 每個球道只限最多 2 人逗留 室內草地滾球場 每條球道只限最多 8 人逗留 室內緩跑徑 限制使用人數為原來使用人數上限的一半 室內網球場 每個球場只限最多 4 人逗留

資料來源：康文署

責任編輯：徐紹軒