【玫瑰疹】疫情下去海灘後發燒　53歲黃澤鋒女兒出玫瑰疹惹「肺炎驚雲」

▲ 黃澤鋒和陳麗麗的女兒近日因患玫瑰疹發燒，惹來「肺炎驚雲」。

剛度過53歲生日的黃澤鋒和太太陳麗麗，去年高齡誕下女兒黃熙恩（乳名小黃妃），轉眼間已8個月大。受新冠肺炎疫情影響下，任職游泳教練的黃澤鋒收入大減，要靠「食穀種」過活。不過令兩人更擔心是女兒日前發燒，惹上肺炎驚雲，幸好只是出牙仔和玫瑰疹。

在疫情之下，澤鋒雖然收入大減，但換來更多親子時間，之前太忙於游泳教練工作，「抱著女兒入睡好開心。」兩夫婦不敢帶女兒外出，近日只帶她去海灘放鬆一下，並首次讓女兒下水。在女兒人生首個下水禮中，澤鋒和麗麗抱著女兒讓她的腳仔輕碰海水，女兒全程低頭望海水，非常專注。

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從海灘回家不久，女兒便開始發燒至38度，嚇得兩人以為女兒「中招」。女兒食退燒藥後身上長出紅點，原來女兒出玫瑰疹，並正出牙仔。看著女兒發燒消瘦兼無胃口，加上疫情嚴峻，令澤鋒感到無比心痛，明白孩子身體健康才是首位。

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▲ 陳麗麗扶著女兒去接觸海水。（影片截圖）

皮膚科醫生︰玫瑰疹具輕度傳染性

嬰兒玫瑰疹又名猝發疹，是一種突發性發疹疾病，常見於6個月到2歲的嬰幼兒，尤其1歲左右最常見。香港皮膚科專科醫生陳厚毅解釋，玫瑰疹帶有輕度傳染性，經由患者的口水、鼻涕等分泌物傳播，在幼兒中心、室內遊戲室的傳染風險較高。

陳醫生建議，家長一旦發現BB出玫瑰疹，應盡快帶BB作全身檢查，有否影響身體其他部位，或患上濕疹或牛皮癬等皮膚病。

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▲ 小黃妃的玫瑰疹症狀不算嚴重，現已康復。（小黃妃fb專頁）

切勿穿著厚重衣物

由於玫瑰疹具傳染性，家長應盡量讓BB留在家中休息，以免接觸其他人；切勿穿著厚重衣物，記得多喝水。

嬰兒玫瑰疹本身是一種自限性（自己會好）的疾病，幾乎沒有併發症及後遺症，亦不留疤痕，只有在少數情況下有機會抽搐。一般而言，感染玫瑰疹後有機會得到終生免疫力，只有少數人會出現2次。

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責任編輯︰林綺玲