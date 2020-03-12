影帝李星民《好狗特攻隊》演特務　懂動物傳術屢建奇功

▲ 影帝李星民主演喜劇《好狗特攻隊》。

《北寒諜戰》影帝李星民在喜劇《好狗特攻隊》化身最強特務及「動物傳心師」，並與《炸雞特攻隊》申河均（聲演狼狗Ali）、《上流寄生族》富爸爸李善均（聲演黑山羊）、《上流寄生族》女管家李姃垠（聲演猩猩）以及《鬼怪》劉仁娜（聲演熊貓明明）等巨星出動幫拖聲演。

影片講情報局探員朱特務（李星民飾）被指派保護訪韓國寶級大使─熊貓，不料牠一下飛機，旋即被恐怖分子綁走，朱特務更因此頭部受重創。

毫無頭緒的朱特務四出查探不果，竟發現自己因傷而獲得超能力，可以同各式動物溝通對話，順便幫他收風立大功。朱特務於是帶著案件的唯一目擊者警犬Ali，四出向動物收集情報，終於鎖定犯罪集團，但對方已設好圈套，準備將朱特務與Ali一網成擒……

身兼導演及編劇的金兌玧解釋選擇李星民和電影劇《Sky Castle》金瑞亨兩位演員的原因：「他們兩個之前的角色都是較為嚴肅，我希望挑戰他們的喜劇細胞，給觀眾帶來反差和驚喜！」

至於其他聲演角色，他特別提起熊貓明明的配音劉仁娜：「因為明明的戲份很多而且每一次的出場都很重要，她的角色對白亦是花了最多時間完成的。而劉仁娜在配音現場更是給了很多很好的意見，例如哪一句用字要更可愛、哪一句語氣上要更嬌嗲等等，是她令明明的角色更立體！」

導演說劇本一開始的靈感是來自他的個人經歷：「我很喜愛動物，常常都想知道牠們的想法，所以就會想：『如果有一天我們可以和動物直接交談、互相理解就好了！』所以就觸發了這個劇本製作。」

人與動物合力查案不但令兩者之間更多互動，更是一個電影中比較新鮮的設定：「查案的溝通機會比較多，又容易加插『蝦碌』和爭執，會增加電影的趣味性，而我亦認為韓國電影技術足以實現這個概念！」